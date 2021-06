Pedro Vite, de la cancha a la cocina

Levantar la Copa Sudamericana, defendiendo los colores del Independiente del Valle, es una de las aspiraciones del futbolista Pedro Vite Uca, quien se ha ganado la confianza del técnico portugués Renato Paiva en el torneo de la LigaPro. El fluminense de 19 años, integrará la plantilla con la que el club iniciará jugando los octavos de final del certamen continental, tras quedar fuera de la Libertadores.

Vite, es consciente que el reto de volver a ser protagonista de una final internacional es difícil, pero no imposible. Antes de enfocarse en lo que se viene, aprovechó los últimos días de vacaciones que le dio su club por el receso del campeonato nacional para descansar y aprender a elaborar su plato favorito: el seco de pollo con aguacate y maduro frito.

El joven delantero estuvo en su natal Babahoyo (Los Ríos) disfrutando de la compañía de sus familiares y amigos, pero también aprendiendo un poco de cocina. La más contenta con su llegada fue su progenitora, Luz María Uca, quien se ha encargado de darle los ‘truquitos’ culinarios para que el futbolista los ponga en práctica en su departamento en Quito.

Pedro contó a EXPRESO que la cocina definitivamente no es lo suyo, pero cuando puede, se prepara arroz y pollo al vapor. “Siento que el proceso es muy lento y cuando nos ponemos a cocinar terminamos comiendo a las 22:00”, afirmó.

Pedro Vite compartió con su familia al pasar vacaciones en Babahoyo. tatiana ortiz

Efectivamente, su progenitora Luz María lo corroboró cuando en una videollamada, le preguntó los pasos para iniciar a preparar el seco. “Ya tenía todos los ingredientes y lo primero que le pedí fue que le sacara la piel al pollo, pero él se la estaba retirando con todo y carne. Entonces tuve que sacar un pollo del congelador y explicarle cómo hacerlo”, relató Luz María.

Entre los platillos favoritos del futbolista también constan: la guatita y el arroz con menestra y longaniza. Por otra parte, Vite casi no come mariscos y ahora se ha acostumbrado a no tomar sopas.

En el 2014 Pedro se radicó en Quito, y desde entonces siempre se ha mantenido en contacto con sus padres. Después de cada partido siempre le escribe a su papá Pedro Vite Campos para preguntarle qué tal lo vio en la cancha. Para la nueva ‘joya’ del equipo rayado, la opinión de su progenitor es muy importante, por eso apenas pisó suelo riosense ambos se sentaron a conversar de fútbol.

Durante su estancia en la capital riosense, el delantero visitó la barriada de las calles Rocafuerte y Cuarto Callejón, donde dio sus primeros toques con la pelota. Allí creció con sus amigos de infancia y cuando llega de visita, lo reconocen desde lejos. “Eso me emociona mucho porque puedo sentarme en la vereda a conversar con ellos y recordar episodios de mi niñez”, detalló.

En estas vacaciones aprovechó para levantarse más tarde de lo acostumbrado y en los ratos libres aprovechó para jugar una que otra partida de fútbol en una consola de juegos. La última semana hizo actividad física para llegar con un buen nivel a los entrenamientos, que ya se reanudaron.

Vite departe con los pequeños en el barrio donde vivía en Babahoyo. tatiana ortiz

Vite recordó que el cuadro de Sangolquí sabe lo que es saborear la gloria sudamericana, puesto que ya conquistó ese título en una cancha neutral. En noviembre del 2019, los rayados del Valle, derrotaron en la final al equipo de Colón de Santa Fe, de Argentina, duelo que se disputó en el estadio La Nueva Olla de Paraguay.

Hasta ahora el mejor partido para él, fue el disputado contra Gremio en Paraguay, por el giro que tuvo ese encuentro deportivo. Pese a que Pedro le huye a la soledad por ahora, entre sus planes no está tener novia y prefiere mejor concentrarse en su carrera futbolística.

“Vivo con mi compañero Joan López porque no me gusta estar solo en una casa. Si algún día me toca radicarme fuera del país, tendré que llevarme algún familiar para que me acompañe”, mencionó entre risas.

El jugador riosense recibe con humildad cada reconocimiento que le otorgan y recalcó que busca dar lo mejor de sí para algún día llegar a formar parte de la selección nacional, tal como lo hizo su primo Jefferson Montero Vite.