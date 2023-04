Orense pone en juego su buena racha ante los albos

Con dos goles e igual número de asistencias, en cuatro partidos como titular desde la fecha 3 de la LigaPro, Cristhian Solano se convirtió en el atacante más influyente de Orense, que ocupa el cuarto puesto de la tabla de posiciones, con 11 unidades.

El machaleño reveló que el buen momento de los ‘bananeros’ se debe a la llegada del técnico Juan Carlos ‘Pechón’ León, que con el manejo del balón busca someter a los rivales.

“No deja que nos relajemos y nos aconseja todos los días. El equipo se hizo ambicioso con su estilo de juego, que se basa en la intensidad, le gusta que corramos todo el partido. Nos costó en la pretemporada, pero ya nos adaptamos a esta dinámica”, precisó el ariete.

Además, Solano contó que estuvo a punto de salir del club porque su contrato terminaba en marzo de 2023.

“No estaba en planes por mi contrato, pero igual hice la pretemporada y en ese tiempo me probaron. Di lo máximo porque quería seguir. Era un momento complicado porque quería tomar una decisión y luché por quedarme”.

Inició como suplente, pero se adueñó del puesto de extremo izquierdo. “El gol a Emelec (en la fecha 2) cambió todo, fue el primero que marqué en Primera. Ese tanto me motivó y me hizo pensar que no tenía que relajarme”, confesó. Este 22 de abril, desde las 18:00, guiará a su equipo ante Liga de Quito.