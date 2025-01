Núñez y Cepeda logran los títulos nacionales en la contrarreloj

Los ciclistas Miryam Núñez, del LIV Mitsubishi Toscana, y Jefferson Cepeda (Movistar Team), hicieron la lógica y se impusieron en la prueba de contrarreloj del Campeonato Nacional de Ruta 2025, que se realiza en Imbabura hasta el domingo.

Durante una jornada, en la que el sol y el viento conspiraron en el desempeño de los 79 pedalistas que intervinieron en la prueba, realizada en Atuntaqui, destacó la capacidad y el talento de los corredores.

Núñez se impuso con un tiempo de 23 minutos cerrados, lo que fue suficiente para superar a su compañera Elizabeth Bravo, que terminó segunda y Samia Sánchez (independiente), tercera. “Estoy contenta por la victoria y por la participación de las chicas, que cada vez demuestran mejor talento”, dijo la campeona.

Entre tanto, Cepeda, quien viaja esta noche a Europa para estrenarse internacionalmente con su nueva escuadra, el Movistar Team, sostuvo que “es una buena forma de empezar con el equipo y felicitó a todos por el gran esfuerzo”.

La riobambeña estará este domingo en la prueba de ruta, la cual tendrán casi 170 kilómetros entre Cotacachi y Atuntaqui, donde espera revalidar el título alcanzado el año pasado, mientras que, el Cepeda será uno de los ausentes.

Resultados de la Sub 23 y juvenil

En las categorías juveniles y Sub 23, el nivel también fue parejo y los grandes protagonistas fueron: Natalia Vásquez (Movistar Best PC) en las damas y Kevin Navas (Petro Like) en varones, quienes se quedaron con las camisetas de campeones entre los menores de 23 años.

En la rama femenina el segundo lugar fue para Camila Salgado (independiente) y el tercero lo obtuvo Natalie Revelo (Matos Mobility - Flexaco – Ihs). En cambio, por detrás, de Navas se ubicaron Mateo Ramírez (Team Pichincha) y Luis Monteros (Movistar Best PC), segundo y tercero, respectivamente.

En tanto, en la juvenil los campeones fueron: Pamela Torres (Team Pichincha) en las damas y Gabriel Herrera (Club Richard Carapaz) en varones.

La fiesta del ciclismo nacional continuará mañana con la prueba de ruta para la categoría juvenil. Mientras que la élite se cumplirá el domingo, donde se buscará a los portadores de la camiseta de campeón nacional.

