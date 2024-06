Nicolás Massú: “Se necesita tiempo para tener nuevos Gómez o Lapentti”

El chileno Nicolás Massú visitó Quito para dar unas charlas sobre tenis, deporte en el que brilló en sus casi 20 años de carrera como jugador. El araucano de 44 años y actual capitán del equipo de Copa Davis de su país compartió una Master Class organizada por Chubb Seguros, en el Rancho San Francisco, en la que los asistentes pudieron escuchar las experiencias y además entrenar con el extenista.

Lea también: Carlos Mina: "El Ministerio y el COE me dejaron solo"

Massú interrumpió la charla para comentar la actualidad del tenis tanto en Sudamérica como Ecuador, país en el que no ha surgido un jugador de los quilates de Andrés Gómez o Nicolás Lapentti. “En nuestros países siempre hay momentos, a veces mejores, otras veces no tanto. Hay países que invierten millones de dólares en esto y a veces cuesta sacar jugadores, hasta que después de muchos años empiezan a salir, hay que tener paciencia, esto no es de un año para el otro y eso se debe entender de esa manera”, dijo el chileno a Diario EXPRESO.

Chito Vera se entrena con jiujitseros ecuatorianos en su nuevo gimnasio Leer más

Añadió que “lo clave es que nosotros que ya pasamos por eso les demos importancia a los que vienen atrás, aportando con nuestra experiencia y conocimiento para sacar nuevos talentos en el tenis”. El también doble ganador de la medalla de oro olímpica conseguida en Atenas 2004, tanto en individuales como en dobles, recordó grandes partidos con los tenistas insignes de Ecuador, como Gómez, Lapentti o Luis Adrián Morejón.

“Cuando entré en el circuito alcancé a ver cómo Gómez gana Roland Garros, mientras que a Nico (Lapentti), que era tres años mayor que yo, lo enfrenté en varias ocasiones, igual que a Luis Adrián (Morejón). Entonces siempre hubo un acercamiento”, comentó.

El ganador de cuatro títulos ATP, Buenos Aires 2002, Amersfoort 2003, Palermo 2003, Costa do Sauipe 2006; aseguró que hay que dar tiempo para poder observar el recambio en el tenis ecuatoriano. Algo que aseguró ha vivido en su país. “Cuando me hice cargo del equipo de Copa Davis en 2014, de mi país todo el mundo me pedía las nuevas figuras, hasta que en cinco años ya estábamos en el grupo mundial de la copa”, sostuvo.

El chileno Nicolás Massú dio una pequeña clase de tenis y contó anécdotas de su carrera en el deporte blanco. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Massú aclaró que tampoco hay que sentarse a esperar que nazcan los nuevos talentos, sino “que hay que trabajar, invertir, apoyar y tener fe para de a poco obtener buenos resultados y que salgan los reemplazantes de los referentes de antaño”.

El chileno inició su carrera profesional a los 17 años, pero desde temprana edad le empezó a gustar el deporte en su natal Viña del Mar, donde empezó a mostrar cualidades para el tenis, deporte que le entregó una de sus más grandes alegrías cuando ganó dos preseas de oro olímpicas en Atenas 2004.

Ese histórico logro cumple este año dos décadas. “En agosto se cumplen 20 años y es quizás lo más importante que hice en mi carrera, hasta hoy lo veo como un sueño hecho realidad y es algo que quedará en la historia del tenis”, confesó.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!