El Nápoles no comparece ante la Juve y abre una crisis en el fútbol italiano

La logística estaba lista para el encuentro de la Liga italiana, que finalmente no se jugó.

La no comparecencia del Nápoles ante la Juventus de Turín, después de dos casos de covid-19 en el efectivo napolitano, podría costarle una derrota por 3-0 en los despachos, y abrió una nueva crisis en el fútbol italiano.

A las 20H45 (18H45 GMT), hora de inicio del partido ratificada por las autoridades deportivas italianas, los jugadores de la Juventus estaban presentes, igual que los árbitros, e incluso un puñado de espectadores.

Pero faltaban los napolitanos, en aislamiento en sus casas por orden de las autoridades sanitarias de la región.

El partido fue oficialmente declarado terminado tras 45 minutos de ausencia constatada de los napolitanos. El resultado está ahora entre las manos del juez deportivo de la liga, que debe pronunciarse el martes.

El club del sur de Italia aseguró que no había obtenido la autorización de las autoridades sanitarias locales para hacer el desplazamiento y pidió el aplazamiento del choque.

El exequipo de Diego Maradona es el primero en no presentarse a un partido mantenido, en época de coronavirus, en los cinco grandes campeonatos europeos. Hubo un caso de un equipo que no acudió a un partido de las rondas preliminares de la Liga de Campeones: el club kosovar Drita no pudo disputar su encuentro, por lo que perdió contra Linfield (Irlanda del Norte).

En virtud de las reglas adoptadas esta semana por las instancias deportivas, el Nápoles podría perder el partido por 3-0.

Según la liga italiana, el protocolo existente para los partidos de Serie A en el contexto de la pandemia de covid-19 habría debido permitir a Nápoles poder jugar pese a dos casos positivos (los centrocampistas Eljif Elmas y Piotr Zielinski).