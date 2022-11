El atacante de Ecuador Jeremy Sarmiento (c) durante el entrenamiento de la Tri en Qatar.

“Nos podrán ganar como equipo, pero nadie nos ganará como grupo”. Esta fue la potente frase que dejó Gustavo Alfaro en la última rueda de prensa de la selección ecuatoriana previo a la hora cero, porque este domingo 20 de noviembre él y sus pupilos tienen un desafío con la historia al medir en el partido inaugural al dueño de la fiesta, Qatar.

El entrenador de la Tricolor no develó nada sobre su once titular a pesar de que se han filtrado ciertas informaciones, sobre todo, definiendo cuál será el elegido por el técnico argentino para defender el pórtico de la Tricolor.

“Para mí, estar en un Mundial con estos chicos ya es tener éxito. La ilusión es difícil de cuantificar, pero nosotros tenemos una ilusión muy grande”, afirmó el preparador de la Tri, que destacó la juventud de su plantel, pero también su calidad.

Alfaro reconoció que su grupo ha tenido que sortear varios obstáculos en este periplo hacia el debut y enfatizó en que el tema Byron Castillo, más allá de ser bastante complejo, será una motivación para los jugadores.

“Tenían que haber visto el dolor de Byron cuando conoció su ausencia, el dolor del plantel y el amor del plantel por Byron. Byron es una bandera, un motivo más para darlo todo. Mañana estará en la cancha con nosotros”, señaló el técnico.

Además tuvo palabras de respeto hacia el rival de hoy y ponderó su forma de trabajar. “El favoritismo de Qatar es porque viene preparando este partido desde hace más de doce años. Ahora han ajustado detalles, es una selección muy ordenada. No tiene jugadores en las grandes ligas de Europa, pero es un equipo ordenado y bien preparado físicamente que puede complicarle a cualquiera. Si a eso le sumas capacidad de gol, está para pelear por cosas importantes. Ha sido campeón de Asia, no es un protagonista que viene porque sea el campeón del mundo. Han trabajado como academia, como escuela, con una política de estado de lo que es el fútbol”, agregó.

Moisés Caicedo fue otro que también hizo sentir su ilusión de cara al partido contra Qatar. “¿Quién no se emocionaría sabiendo que va a abrir un Mundial. Cantando el himno nacional se me van a venir recuerdos de cuando estaba en mi barrio, cuando vi el Mundial de 2014, hasta las lágrimas se me van a salir”.

El centrocampista consideró que estar en el Mundial es “el fruto de mucho trabajo” y quiso acordarse de la afición que siempre les apoya. “El ‘profe’ nos dice que en la cancha seamos nosotros mismos y que si alguien siente presión se la tiren a él porque nos apoya a morir. Sabemos lo que tenemos que hacer en el campo, no tenemos presión, hacemos lo que nos dice el ‘profe’, como estar concentrados en las pelotas paradas, que a veces se va el partido”, dijo.

Además de ir por los tres puntos, la Tricolor luchará por romper la tendencia histórica de que un anfitrión nunca ha perdido un partido inaugural. Para Alfaro y para todo Ecuador, nadie podrá contra este grupo.