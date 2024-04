El Nacional: Marcelo Zuleta debuta, pero desde las gradas

El entrenador argentino se estrena como entrenador del Rojo. Por los problemas económicos no pudo ser inscrito en LigaPro

El Nacional inicia el lunes 29 de abril oficialmente un nuevo ciclo con Marcelo Zuleta como técnico. El argentino toma la posta del paraguayo Ever Hugo Almeida, quien estuvo al frente de los Puros Criollos durante 2 años, 5 meses y 18 días.

Al igual que su antecesor, Zuleta no podrá estar en la zona técnica cuando desde las 19:00, en el estadio Atahualpa, El Nacional reciba a Delfín. El control económico de la LigaPro hizo que el estratega no pueda ser inscrito, algo que no le preocupa al argentino, que resaltó que “es más importante habilitar a todos los jugadores primero”.

Y así lo hizo la dirigencia del Rojo, que el miércoles 24, dos días después del anuncio de la llegada de Zuleta, dio a conocer que logró inscribir siete jugadores más. El entrenador argentino señaló que los jugadores que llegaron como refuerzos tendrán mayor espacio en el equipo. “Empezarán a tener minutos. Vamos a apoyar a la base. El grupo tiene que ser compacto. Veo un buen plantel. Siento que hay material para hacer una buena campaña”, manifestó.

El técnico albiceleste, que ya dirigió a los Puros Criollos en 2019, aclaró que “va a jugar el que esté mejor. Le digo a la hinchada que confíe, que estén tranquilos, que los resultados van a llegar”. Sobre su idea del equipo en la cancha, dijo que “no es un juego directo de pelotazo; mi idea es otra, es construir, llegar con mucha gente al arco y tratar de convertir para ganar”.

𝗠𝗮𝗻 𝗪𝗶𝘁𝗵 𝗔 𝗣𝗹𝗮𝗻 📋 pic.twitter.com/hJU8lR4Xx0 — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) April 26, 2024

Zuleta resaltó que llega tras un largo proceso de trabajo con el presidente Marco Pazos, con el que inicialmente fue nombrado director deportivo. “Han sido meses de planificación, de trabajo arduo. El proyecto de El Nacional se construyó con mucho esfuerzo. La espera fue larga, mi familia está muy contenta. Estoy donde quiero estar”.

Agregó que uno de los objetivos es seguir fortaleciendo la cantera militar y dar paso a nuevos talentos como fue el sello de los Puros Criollos en sus años de mayor gloria. “Estaremos en continua observación y coordinación con formativas, es una fábrica de jugadores. Si algún futbolista destaca lo promoveremos sin problema al primer equipo. La idea es crecer desde las bases”, aseguró el estratega.

Sobre el duelo ante Delfín mencionó que “el objetivo de lo que queda de esta primera etapa es sumar todo lo que se pueda”.

