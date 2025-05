¿Miguel Parrales al Astillero? Barcelona SC y Emelec lo quieren, esto respondió

El mercado de pases se acerca y los clubes ya mueven fichas. Emelec y Barcelona SC, los dos equipos, tienen en la mira a Miguel Parrales, delantero de Orense.

Parrales termina contrato en junio con el cuadro machaleño y su futuro comienza a agitar el ambiente futbolero de Guayaquil. El delantero ha sido clave en la campaña de Orense.

Miguel Parrales y sus goles en Orense. API

"Se me acaba el contrato ahora en junio. No sé qué será de mi futuro. Voy a cumplir un año hermoso aquí en el club. Estoy contento, pero no depende de mí, sino de la institución que quiera renovarme", expresó el atacante, dejando abierta la puerta a una posible salida.

Tanto Emelec como Barcelona siguen de cerca la situación. En el caso del 'Bombillo', la dirigencia busca reforzar su ofensiva en cuanto solucione temas administrativos sobre la sanción de FIFA. Mientras tanto, el 'Ídolo' también ha manifestado su interés en incorporar a Parrales para encarar la segunda mitad del campeonato.

Por ahora, el delantero continúa enfocado en cerrar de la mejor manera su paso por Orense, pero todo indica que su nombre será protagonista del próximo libro de pases.

