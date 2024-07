Mary Granja: “A la tercera fue la vencida de los Juegos Olímpicos”

Quiteña de nacimiento, pero latacungueña de corazón, la maratonista ecuatoriana Mary Granja disputará sus primeros Juegos Olímpicos en París 2024. Un sueño que alcanzó a lograr en apenas la tercera carrera de este tipo en su corta historia dentro de la maratón.

De 29 años, Granja se inició en el atletismo a los nueve defendiendo a la Federación Deportiva de Cotopaxi en carreras de pista, por impulso de sus hermanos Luis y Deisy, además de su mamá Cenaida Pila; sin embargo, recién hace dos años empezó en la maratón, prueba en la que debutó en abril de 2023. El resto es historia.

¿Cómo inició el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos?

Es una historia larga (sonríe). Inicié en el atletismo a los nueve años con pruebas de pista, en todas las distancias, hasta que llegué a las de 1.500 y 3.000 metros. Entonces conocí a Kevin (López), quien me dijo: ‘Vamos a buscar una marca para Juegos Olímpicos’. En principio no le creí, porque antes de eso nunca pensé estar en una olimpiada, solo competía en carreras pequeñas, y menos hacía maratones, pero luego me convenció y logramos el sueño.

¿Qué fue lo más complicado de conseguir el boleto?

Definitivamente, la marca base de 2 horas, 26 minutos y 50 segundos. Era muy exigente y parecía imposible, pero lo hicimos con trabajo y dedicación, tanto que con un tiempo de 2h26m34s alcanzamos a entrar en la maratón olímpica.

¿Cuál fue su reacción cuando se enteró de que clasificó?

No lo podía creer. A falta de dos kilómetros para la meta de la maratón de Sevilla de este año (febrero) sentí que había subido mi tiempo, y creí que había superado el cronometraje base. Paré mi reloj y vi que decía 2h26m34s, pero no comprendí que había clasificado, hasta que miré el reloj de la competencia y estaba por debajo de las 2h26m50s, entonces me llené de emoción. Recordé todo lo que tuve que pasar para esto. Buscaba a Kevin para abrazarlo, pero no lo veía, hasta que apareció y nos soltamos en llanto de celebración.

Kevin López es esposo y el DT de Mayra con el que logró el cupo. Karina Defas / Expreso

¿Qué circunstancias adversas enfrentó?

Primero la parte económica, porque tuvimos que hacer préstamos para poder costearnos los gastos de las primeras maratones (Hamburgo, abril de 2023; donde debutó, y Valencia, diciembre del mismo año), pero Kevin insistió y me dijo: ‘Vamos a la tercera, que será la vencida’. Yo le decía que no porque íbamos a quedar más gastados y si no se daba ¿qué íbamos a hacer? Pero mi entrenador estuvo tan seguro que acudimos a Sevilla y ahora vivimos este lindo sueño.

¿Se imagina cómo será cuando llegue a la Villa?

(Hace una pausa y suspira) Claro. Estoy segura de que pensaré en todo lo que viví. Me llena de orgullo haber clasificado, porque trabajé buscando esto, entonces eso se verá reflejado al ingresar. Eso sin contar el día de la partida y compartir con las mejores para mí es una satisfacción muy grande.

¿En París cuál es el principal objetivo?

Haber clasificado ya es un logro importante y, como todos, deseo una medalla; sin embargo, debo ser realista y pensar que en nuestra prueba se ve algo complicado. De mi parte, voy a luchar y esperar tener un buen resultado que podría ser entrar entre las 20 primeras.

¿En qué estado de forma llega a los Juegos?

La preparación empezó hace unos dos meses. Los entrenamientos han sido duros y exigentes. La planificación ha estado bajo la tutela de Kevin y creo que llegaremos bien a los Juegos Olímpicos. Vamos enfocados en hacer un excelente papel, con la bendición de Dios, y a dar nuestro máximo esfuerzo y, adicionalmente, disfrutar.

