Marques, Vallecilla y Bedoya, las alternativas

Gustavo Vallecilla, Anthony Bedoya y Gabriel Marques. Son las tres opciones que maneja el entrenador Fabián Bustos para escoger al acompañante de Williams Riveros en la zaga de Barcelona. Entre los tres saldrá el reemplazo de Darío Aimar, quien recibió la tercera tarjeta amarilla y no podrá actuar en el equipo torero, que mañana a las 17:15 define la serie de Copa Libertadores ante Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

Sin embargo, antes de partir a la capital paraguaya, Bustos, técnico canario, manifestó que ya tenía definida la alineación, aunque prefirió reservársela. “Estamos con fe y fuertes, ojalá podamos conseguir el cometido. Gustavo Vallecilla, al igual que otras variantes que tengo para el puesto de Aimar, están en perfecto estado, así que tengo de dónde escoger”.

Vallecilla, que jugó un Mundial sub-20, actuó el sábado en la victoria de los canarios ante Delfín por 2-1 en Manta. “Si voy o no a jugar en reemplazo de Aimar es decisión del profesor (Bustos), quien nos ha dado a todos la confianza para entrar cuando nos necesite”, expresó.

Bedoya, de 24 años, tiene la experiencia de haber participado en Copa Libertadores y Sudamericana con Independiente del Valle, Barcelona y Deportivo Cuenca. En torneo nacional fue titular con Aucas el año anterior y en la primera fecha de LigaPro debutó este año junto a Riveros, cuando Barcelona enfrentó a Técnico Universitario, aunque fue expulsado.

Yo ya tengo al equipo definido, el fin de semana le ganamos al campeón actual del torneo, eso sin duda es muy reconfortante.

Fabián Bustos, entrenador de Barcelona

Gabriel Marques ha sido titular como volante de marca. En la época de Guillermo Almada ya estuvo de zaguero central en varias ocasiones y podría ser una opción para Bustos. “Existen zagueros suplentes que están en total capacidad de poder suplir (a Aimar) en ese puesto. En mi caso, yo estoy preparado para jugar”, dijo el nacionalizado.

A criterio de Ricardo Armendáriz, ex DT de Barcelona y Janio Pinto, otrora volante torero, el Ídolo debe jugar con mucha precaución ante los paraguayos. “Cerro juega bien y cuenta con volantes que tocan bien la pelota. En Guayaquil les faltó fuerza en el ataque, pero en su casa saldrán con todo”, dijo el Bocha, quien manifiesta que en caso de no mover a Marques de la media, debe colocarlo a Bedoya en la zaga.

Si no quiere tocar la media cancha, Bustos debe utilizar a Bedoya que es derecho y se acomodará con Riveros, que tiene perfil zurdo. Ricardo Armendáriz, exentrenador de Barcelona

Bustos debe utilizar a Vallecilla o Bedoya para no mover a Marques del medio campo que funciona bien. Si yo fuera el DT, no movería a Marques, salvo que no haya otra opción.

Janio Pínto, exvolante de Barcelona

Armendáriz cree que Barcelona sí tiene posibilidades de avanzar en Copa Libertadores.

Por su parte, Pinto indicó que el partido es difícil porque Cerro demostró en Guayaquil que no es un equipo pintado en la pared. “Barcelona tiene que ir a jugar un partido inteligente y no abrirse mucho. Deben jugar con el tiempo, porque tienen condiciones para clasificar. Si los ecuatorianos quieren jugarle de igual a igual allá a Cerro, puede fracasar. El equipo paraguayo cuenta con buenos jugadores que tocan bien por abajo, expresó el exfutbolista brasileño, quien aconseja no colocarlo a Marques en defensa “porque con él, la zona de volantes funciona bien”.