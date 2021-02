La marihuana, un negocio redondo para Mike Tyson

A sus 54 años, la leyenda del boxeo mundial, el estadounidense Michael Tyson, superó con éxito la quiebra financiera que había declarado en 2003, participó en algunas películas e incluso se animó a regresar a las luchas arriba del cuadrilátero.

Manta vs. Barcelona, el partido con más sancionados Leer más

Además, el pugilista se aventuró con un negocio que hasta ahora le ha dado grandes retribuciones: se trata de "Tyson Ranch", una empresa que cultiva y comercializa el cannabis en el estado estadounidense de California, donde el consumo está legalizado.

El negocio del cannabis ha sido un acierto para Tyson. Según publica el medio Cheat Sheets, Tyson Ranch produce la escalofriante ganancia de 500.000 dólares estadounidenses al mes (unos 411.000 euros). Sin embargo, agrega el medio, Tyson se gasta alrededor de 41.000 dólares para consumo personal y con sus amigos.

"A mis 30 años, el cannabis me salvó realmente de mí mismo. Los beneficios para la salud eran muy claros. Como siguió salvándome, supe que todo el mundo necesitaba este tipo de medicina", dijo el boxeador.

"Llevo más de 20 años luchando y mi cuerpo tiene mucho desgaste. Tuve dos cirugías y usé la marihuana para calmar mis nervios, y me quitaba el dolor. Antes me tenían con opiáceos, y me jodían la vida", agregó.

La leyenda del boxeo, que ha tenido una vida personal polémica, también había admitido que luchó contra su adicción a la cocaína. Además, el deportista fue encarcelado en 1992 por abuso sexual, pero fue liberado tres años más tarde por buen comportamiento. En 2003, Tyson se vio obligado a declarar la bancarrota, y en ese momento trascendió la información de que tenía una deuda de 28 millones de dólares.

Se estima que Mike Tyson ganó al menos 584 millones de dólares en su carrera a lo largo de sus 56 peleas oficiales, pero como muchas estrellas del deporte mundial, malgastó su dinero tan rápido como lo ganó en casas grandes y caras, autos deportivos e incluso tigres domésticos.