Marcelo Zuleta, DT de El Nacional: "Tuve que pedirle a mi señora dinero para comer"

Situación económica de los puros criollos no mejora. Hay molestia en el cuerpo técnico y los jugadores por atrasos en sueldos

La sorpresiva goleada por 4-1 de Libertad en la visita a El Nacional, el domingo 10 de noviembre, en el estadio La Cocha de Latacunga, por la fecha 13 de la segunda etapa de la LigaPro, fue un reflejo del mal momento económico que viven los puros criollos.

Te invitamos a leer: Liga de Quito quiere ser campeón de LigaPro en memoria de Marco Angulo

Ecuador vs. Bolivia: Lo sucedido en el anterior partido en Guayaquil Leer más

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico liderado por Marcelo Zuleta están impagos en varios meses de sus sueldos. El estratega argentino comentó sobre la caída ante los lojanos que "entiendo a los muchachos. Han sido semanas duras, y es difícil saber hasta dónde llegaremos con todos los problemas que tenemos. A los jugadores no les alcanza para pagar arriendos, les están quitando los carros por no poder pagar", en declaraciones a Mach Deportes.

Puso como ejemplo de la crítica situación que están viendo su caso al contar que tuvo que pedir ayuda de sus esposa para la comida. "La situación económica es muy difícil, le tuve que pedir a mi señora que me envíe dinero porque no tengo para comer", detalló. Agregó que quisiera contar con su familia en el país, pero que no los puede traer por la falta de recursos económicos.

CON LA MIRA EN LA FINAL DE LA COPA ECUADOR

Marcelo Zuleta (c) busca ser un nexo entre los jugadores y el presidente Marco Pazos (d). ARCHIVO / EXPRESO

Zuleta señaló que busca ser un puente entre el plantel y los directivos en busca de soluciones de cara al fin de la temporada, donde el objetivo de los puros criollos es la final de la Copa Ecuador, el 27 de noviembre, ante Independiente del Valle.

Sobre este duelo, el técnico analizó que "hay un océano de diferencia entre Independiente del Valle y El Nacional, pero yo confío en mis guerreros, en mis leones y confío en el trabajo que va a realizar la dirigencia. En la cancha somos 11 contra 11".

Zuleta también habló de su futuro y dijo que tiene contrato con El Nacional hasta 2025, pero que "tengo que analizar todo lo que se viene y como pinta el club para afrontar el torneo nacional y la Copa Libertadores del próximo año".

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!