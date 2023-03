Con el director técnico Fabián Bustos, Barcelona viene mostrando un estilo de juego defensivo ante rivales fuertes como Independiente del Valle, Emelec, Aucas o Liga de Quito, cuando el Ídolo ha estado acostumbrado a someter a sus contrarios, incluso, sin importar la cancha en la que jugara.

En conversación con EXPRESO, Luis Miguel Garcés reveló que desde 2013, que fue dirigido por el Toro Bustos en Macará, el argentino ya mostraba una identidad de juego pasiva, que se adaptaba a los rivales, la misma tónica que aplica actualmente en los amarillos.

Lito, como conocen al exatacante de los toreros (2008), aseguró que los técnicos defensivos como Bustos van a tener problemas para convencer a la hinchada amarilla, debido a que exigen un juego vistoso. En 2008, el estratega Ever Hugo Almeida tuvo el mismo conflicto y no consiguió ganar ningún título.

¿Fabián Bustos está ‘casado’ con su estilo de juego?

No ha cambiado en su forma de jugar. Yo fui dirigido por Fabián Bustos en 2013, cuando estaba en Macará. Jugué muchos partidos, pero en los resultados no nos fue muy bien, incluso terminamos descendiendo esa temporada. Desde esa época ya implementaba el estilo de juego que muestra ahora, defensivo y que se adaptaba a los rivales. Y no lo ha cambiado para nada.

¿Esa es la razón del mal momento del Ídolo?

En Barcelona viene jugando así hace tres años, buscando resultados de manera defensiva. Esta temporada, con Gualaceo, se fueron a cerrar y sufrieron, luego golearon a Delfín, pero ese resultado es una ilusión porque es un equipo sin fútbol. Esas goleadas motivan a los jugadores, pero después de resultados como estos, en los que ha sido superior ante rivales débiles, vuelve a la forma defensiva. No aprovecha esa motivación.

¿Cuál es el estilo que debe tener el técnico amarillo?

Todo depende de la cultura futbolística a la que están acostumbrados los hinchas. La gente costeña exige juego vistoso, que sea de picardía, de proponer y someter al rival. Por algo Damián Díaz es de los más queridos en el equipo. En Barcelona tienen éxito los técnicos ambiciosos y ofensivos. Otro caso parecido al de Bustos fue el del técnico Ever Hugo Almeida (ahora en El Nacional), que en 2008 dirigió a Barcelona y no pudo ganar ningún título a pesar del gran equipo que tenía, el mejor de esa temporada.

¿Por qué compara a Bustos con Almeida?

Ese año fue muy malo. Cuando llegué al equipo pensé que por mi estilo de juego iba a poder tener éxito, pero ese año hubo un técnico que no apegaba al estilo vistoso al que estaba acostumbrado Barcelona. El técnico tenía jugadores para someter a los rivales en cualquier cancha, pero terminaba alineando a los que se ajustaban a su estilo defensivo. Era raro porque también estaban Christian Lara, Marcos Mondaini, Chelo Delgado, Pablo Palacios y Danny Vera, que son grandes jugadores y no tenían continuidad.

¿No tomaba en cuenta a los ofensivos?

Había un equipazo, pero fue un año complicado. Barcelona en todos los puestos tenía a los mejores jugadores del torneo y, sobre todo, en la ofensiva. Pero Ever Hugo Almeida mantuvo la tónica defensiva con la que tuvo éxito en El Nacional (2004-2007) y siempre ponía de titular a los que eran de ese perfil. Ese año no se daban los resultados y tampoco convencía la forma de jugar.

¿Esto creó conflictos?

Entre jugadores nunca hubo problemas, cada uno peleaba por ser titular y cuando hay competencia siempre habrá malestar por parte de los jugadores que se quedan en la banca. Por más de que hubo una buena relación, siempre hubo disputa por jugar. Ese año Barcelona armó un equipo ofensivo, pero el técnico era defensivo. Y a eso súmale que los jugadores que más cobraban en sueldo siempre jugaban, sin importar que no estaban en buen momento.

¿Hubo jugadores con puesto asegurado?

Pasa mucho también por el tema económico. En Barcelona siempre juegan los que más cobran y eso es política. Por eso que hay jugadores que siempre son titulares y no le dan chance a los que realmente pueden aportar al estilo de Barcelona. En ese tiempo estaba Rolando Zárate, que ganaba bien y siempre tenía que jugar. Los mismos directivos piden a los técnicos que hagan jugar a los que más sueldo ganan, con la excusa de que tienen que devengar lo que cobran.

¿La plantilla de 2008 se parece a la actual?

Para nada, no hay parecido en lo más mínimo. Es más, este año hay jugadores que no deberían estar en el equipo porque no tienen el nivel. Barcelona en 2008 tenía tres jugadores titulares por puesto, pero el de ahora no es tan fuerte. En 2008 se le creó un problema al técnico Ever Hugo Almeida porque no sabía cómo alinear tanto jugador ofensivo en su estilo defensivo. En cambio, el plantel de ahora se adapta a Fabián Bustos, son jugadores que él contrató, que ya tuvo en sus anteriores equipos.

¿Esta temporada tendrá éxito Barcelona?

Es muy difícil. Pero si termina haciendo una buena temporada es por los resultados que termine arañando, pero los hinchas no estarán contentos con el estilo de juego que viene mostrando. En Barcelona es muy importante la forma en la que se gana y, sobre todo, a los rivales fuertes. En un Clásico del Astillero tiene que salir a imponer. Los hinchas son exigentes, no toleran los equipos defensivos y piden que su equipo sea superior, algo que no practica Bustos.