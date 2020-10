Luis F. Saritama: “Hay que tener fortaleza también en la derrota”

Luis Fernando Saritama es una voz autorizada para hablar de nuestro balompié y de la selección ecuatoriana de fútbol, a la que llegó con apenas 19 años y tras el llamado de Hernán Darío Gómez.

Hoy, con 26 años, el Símbolo del Deportivo Quito aún no cuelga los botines y sigue defendiendo los colores del club de sus amores. Pero Saritama se dio un tiempo para hablar con El Bueno, El Malo y el Feo acerca de esta doble fecha de la Tri y contó una anécdota cuando recién llegó a la selección.

El lojano fue mundialista con la Tri en 2006 y en 2014.

La broma del Bolillo Gómez

“Nosotros concentrábamos en Parcayacu y cuando entrabas al comedor veías que ya la mayoría de jugadores estaban en un lugar. Fue chistoso porque no sabía dónde sentarme y estaban todos los referentes y los que tenían un poco más de tiempo que yo”.

No sabía dónde sentarme (recuerda entre risas), veía alguna silla suelta y el Bolillo se percató que estaba indeciso y me dijo ‘venga, venga a sentarse al lado mío’ y yo caí. Fui a sentarme a su lado y todos se empezaron a reír porque era una broma. Al final me dijo ‘váyase, usted debe sentarse con los jugadores, acá va el cuerpo técnico y recuerdo que me sentó en la mesa con Pancho (Cevallos), Iván (Hurtado)”.

“Me dijo ‘siéntese con los grandes. Fue gracioso y al mismo tiempo duro porque eran referentes de la selección y ellos se portaron muy bien conmigo”.

“Lo interesante de eso fue que el Bolillo instauró una idea de que no se sientan siempre los mismos, había que alternar, un día me tocó con referentes después con Édison (Méndez) y otros jugadores y así alternaban en todas las comidas y eso ayudó a la convivencia”.

Levantarse de una goleada

“En algún momento no se va a vivir un buen partido. Yo recuerdo ese 4-0 que vivimos contra Argentina en Buenos Aires y ahí los jugadores que teníamos mayor recorrido pudimos manejar el salir de eso”.

“Sabíamos que teníamos que ganarle a Colombia. El entorno era difícil porque habían comentarios negativos, emocionalmente deben ser muy fuertes. Es lindo vivir lo que los chichos vivieron contra Uruguay, pero también hay que ser fuertes y valientes en un mal momento, en la derrota. Ahí es cuando los jugadores de más experiencia deben recuperarse lo más pronto posible”.

“Si terminas en esa doble fecha con un mal resultado deberás aguantarte un mes o más para la próxima fecha. Dependerá mucho de la fortaleza emocional para seguir concentrados en el objetivo”.

La presión ante Bolivia

“Ahora contra Bolivia la presión la tenemos nosotros, porque hay que salir a ganar el partido y contra la selección de Colombia será muy difícil porque tienen jugadores de experiencia y con un proceso de mucho tiempo. Futbolistas que marcan diferencias hasta el último minuto”.

“Esas falencias debe trabajarlas Alfaro y ante otras selecciones no pueden dar esas licencias, como contra Uruguay, que pasó de ser una goleada a una victoria de dos goles y eso en eliminatorias es fundamental”.