Marcha atrás. Lucía Vallecilla aseguró que seguirá como presidenta de El Nacional por dos años más. Lo dijo la tarde de este lunes 18 de octubre de 2021.

Al inicio de la temporada ella prometió renunciar a su cargo si el equipo no conseguía el ascenso a la serie A. Sin embargo, no lo cumplirá porque considera que no hubo un fracaso provocado por la directiva.

"A principio del campeonato dije que si no ascienden, renuncio. Pero, hemos visto que no es falta de la dirigencia, no es falta de nuestro trabajo, de nuestra entrega al día a día que hacemos en la institución”, dijo Lucía Vallecilla en El Canal del Fútbol.

Por lo tanto, agregó, ella tomó la decisión de terminar su periodo de mandato hasta 2023. "La planificación para el próximo campeonato iniciará el 8 de noviembre. Recordemos que hay jugadores con contrato hasta diciembre, entonces hay que trabajar ya con el cuerpo técnico que se reincorpore y los jugadores”.

Es decir, en sus planes está confirmar a José Villafuerte como entrenador. Además, mencionó que las formativas siguen en actividad “El hecho de que se haya terminado el trabajo del equipo de primera, no quiere decir que se hayan acabado las competiciones de las otras categorías. Por lo tanto, se tiene que seguir trabajando y se tiene que seguir cancelando”, concluyó.