Los árbitros se mantienen en el centro de la polémica. Esta vez, la terna liderada por René Marín fue señalada por incidir en la derrota 2-1 de Liga de Quito ante Macará, en el estadio Bellavista.

Los albos reclaman dos jugadas específicas: una falta ofensiva en el segundo gol de Macará y la anulación por fuera de lugar de una acción merengue, que terminó con el balón en las redes ambateñas.

El asistente técnico del plantel capitalino, Ariel de Armas, lamentó que las decisiones del juez central carcomieron la concentración de sus jugadores. “Nos fueron sacando del foco del partido y no merecimos todo lo que pasó. No estamos conformes con el arbitraje. No acertó ninguna. Nos quitaron la ilusión de ganar la segunda etapa”.

Además de estas acciones, los quiteños terminaron el partido con nueve futbolistas, debido a las expulsiones de Nilson Angulo y José Quintero.

En la primera roja también se fue expulsado el entrenador azucena, Pablo Marini, por excederse en los reclamos.

Tras la falta de Angulo sobre Richard Calderón, el árbitro primero sacó una tarjeta amarilla. Luego corrigió y la cambió por roja. Esa situación fue protestada por Marini y, según el juez, se pasó del límite.

“Sos un cara dura. ¿Por qué me echas? No sabes”, se escuchó a Marini gritar al central antes de retirarse de la zona técnica.

El directivo del equipo quiteño, Esteban Paz, también mostró su decepción por lo sucedido. Y de paso, criticó el proceso de evaluación para los árbitros. “Lo más probable: calificación sobresaliente. Errores que cuestan puntos que no se pueden recuperar”.

Los yerros arbitrales que inciden en los resultados son frecuentes. Por ejemplo, el sábado también se generó una gran polémica por un gol fantasma otorgado a Guayaquil City, en su duelo contra Olmedo.

Así, la discusión vuelve al punto inicial: la necesidad de implementar el VAR en el fútbol ecuatoriano.

En junio se puso sobre la mesa la posibilidad de contratar el VAR Light. Es una versión mucho más económica que el tradicional, pero con la misma efectividad.

Sin embargo, el presidente de los árbitros, Luis Muentes, indicó que ese tema “quedó ahí porque no hay dinero”.

Además, todavía existe una deuda con el referato. “El problema es económico. Hay una deuda con los árbitros, así que no se podría pensar en implementaciones tecnológicas o inversiones, pero sí es necesario el VAR”, concluyó Muentes.

Hace un mes la Ecuafútbol anunció la incorporación del exárbitro argentino Héctor Baldassi como asesor de la Comisión Nacional de Arbitraje “con el objetivo de potenciar el nivel técnico del referato de nuestro país”. Los resultados todavía son esperados.