LigaPro: Universidad Católica sigue en pelea por la etapa

Cuando parecía que Universidad Católica daba otro paso atrás, como le sucedió ante Barcelona y Emelec, logró alcanzar un angustioso triunfo por 3-2 sobre Técnico Universitario que le permite seguir entre los aspirantes a ganar a etapa.

El Trencito quería dejar atrás los ‘fantasmas’ de ser un equipo que le cuesta encarar los momentos decisivos ante un Rodillo Rojo que le resultó un rival complicado. Un golazo de Aron Rodríguez, a los 28 minutos, ilusionaba a los santos con terminar la racha de derrotas ante toreros y eléctricos, pero un gol de penal, de Diego Armas, al final del primer tiempo, los puso en aprietos. A esto se sumó el tanto de Carlos Arboleda (67’) para poner en ventaja a los visitantes.

Este golpe no amilanó al técnico Jorge Célico, que fiel a su estilo, fortaleció su ofensiva en busca de la remontada. Y le dio resultados gracias a un doblete del delantero panameño Ismael Díaz, a los minutos 89 y 90+7.

El abrazo entre los jugadores del Trencito y la carrera de Célico desde la banca a la cancha fueron el reflejo del desahogo de los celestes tras la tercera conquista que les permitió sumar tres puntos claves. “Ha sido fundamental haber remontado el partido, si no lo hacíamos sabíamos que dejábamos atrás nuestro sueño de ganar la etapa”, analizó el entrenador argentino.

Resaltó la entrega de sus jugadores para poder alcanzar la victoria al reflexionar que “el fútbol es como la vida. Cuando haces una cosa y te sale, te genera un sentimiento de seguridad. Yo me emociono por el esfuerzo de mis jugadores, no tengo más que agradecerles el no darse jamás por vencidos”.

Universidad Católica llegó a los 21 puntos, 7 menos que el líder, Independiente del Valle, pero con un juego pendiente ante Mushuc Runa.

“El hecho de haber ganado, de conseguir los tres puntos, pero aparte de la forma en que se hizo, te genera un sabor muy especial, nos motiva para seguir en la pelea por los dos torneos”, destacó Célico, quien ahora se enfoca en el duelo de Copa Sudamericana, el jueves 16 de mayo, en el estadio Atahualpa, ante Alianza.

En el torneo continental, el Trencito pisa fuerte al ser el líder del grupo B, con 10 puntos, con 4 unidades de ventaja sobre su escolta, Cruzeiro, y es el principal candidato para clasificar a octavos de final. Con una victoria sobre los colombianos, los santos sellarán su boleto a falta de una jornada para la finalización de la fase de grupos.

