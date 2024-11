LigaPro: Así quedaron los equipos en las tablas de posiciones

A falta de una jornada para finalizar la segunda etapa de la LigaPro, el primer lugar está empatado entre Independiente del Valle y Liga de Quito. Los Rayados cuentan con una ligera ventaja en la diferencia de goles (+19), mientras que los Albos tienen +14.

Sin embargo, la sanción de tres puntos impuesta a Liga de Quito será determinante para definir al ganador de esta fase.

Los partidos finales de estos equipos serán: Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca y Orense vs Independiente del Valle.

La segunda etapa así quedó después de la fecha 14

La tabla de la segunda etapa solo sirve para determinar al campeón de esta fase. Las posiciones finales se definirán según la tabla acumulada.

Copa Libertadores: Independiente del Valle, Liga de Quito, Barcelona SC y El Nacional (clasificado por Copa Ecuador).

Copa Sudamericana: Universidad Católica, Aucas, y dos cupos aún por definir entre Mushuc Runa, Orense y Técnico Universitario.

Y los equipos que no están en nada son: Emelec, Macará y Deportivo Cuenca ya aseguraron su permanencia en la Serie A.

Descenso: Cumbayá, Imbabura y Libertad, con 24 puntos cada uno, dos elencos están en riesgo de descender a la Serie B.

La tabla acumulada

Así se jugará la última fecha

La última jornada se jugará de la siguiente manera: Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca. Libertad vs. Emelec. Delfín vs. Cumbayá. El Nacional vs. Técnico Universitario. Imbabura vs. Aucas. Orense vs. Independiente del Valle. Macará vs. Universidad Católica. Barcelona SC vs. Mushuc Runa.

