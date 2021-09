LigaPro: Se parte la tabla tras el escándalo arbitral

La LigaPro empieza a tener a un firme candidato a quedarse con la segunda etapa: Independiente del Valle. No solo por su juego, que ha demostrado tener grandes credenciales sobre todo de medio campo para arriba, sino por la distancia que pudo sacarle a sus rivales directos tras vencer 1-3 a Católica por la fecha 7 del torneo, misma que los otros equipos en pelea no lograron jugar.

Pelé deja la UCI tras la extracción de un tumor Leer más

EXPRESO conversó con dos exjugadores del fútbol ecuatoriano, ambos coinciden que el duelo entre Rayados y camaratas no tuvo que haberse jugado y que, al contrario de jugar con la presión de los partidos de sus perseguidores, lo hizo con mayor calma, conociendo que la victoria iba a marcar un quiebre en la tabla, que hoy se puede ver.

“Lo más justo y normal hubiese sido que se cancele la fecha 7. No se lo hizo y recién el lunes se pusieron de acuerdo y se pudo jugar el Independiente vs. Católica. No es justo porque Barcelona, Emelec y Liga pelean por la etapa, y por el tema físico no es viable, Barcelona disputa copa internacional y lo va a mermar físicamente, Emelec viajó a Quito para no jugar y regresar y luego para planificar un nuevo viaje en el cual ya va a poder jugar”, explica Mike Rodríguez.

Para Rodríguez esta decisión le “favoreció a Independiente, que ya jugó su partido que ganó y ganó bien y mete presión, cuando lo normal era que todos jueguen antes y le metan presión a ellos. Si pasaba eso, iban con otra estructura a ese partido, pero no sucedió y pudo ganar cómodamente. Además que tendrá más tiempo de recuperación”, agregó.

FEF enviará un reclamo formal a la FIFA por el arbitraje en el Uruguay vs. Ecuador Leer más

Wilson Carabalí jugó en tres de los cuatro grandes del país y reconoce que este tipo de decisiones (que favorecen a unos más que otros) ha sucedido desde su época de jugador.

“Sí hay desventaja para los otros. Cuando estuve en Emelec y Barcelona siempre la balanza se inclinaba a los equipos de la altura, especialmente a los de Quito, que escogían calendarios y cuando nos tocó Merconorte con Emelec jugamos dos partidos el mismo día y siempre se hizo cosas para sacar ventaja y hoy no es la excepción. Y es de parte y parte, cuando en la Costa había la posibilidad de escoger partidos y fechas, también pasó y eso no va a cambiar. Así es nuestro fútbol y no se puede hacer nada”, dijo.

Los del Valle miran con cinco puntos de ventaja al segundo (Emelec) de la tabla y a diez del semifinalista de Copa Libertadores (Barcelona). ¿Alcanzará para seguir en la pelea o es una ventaja irreversible? Aún le restan 9 jornadas a todos, menos al equipo de Renato Paiva, que tiene ocho por delante.