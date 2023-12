LigaPro: Equipos sin la posibilidad de sumar refuerzos

El Nacional vive en el incertidumbre de su futuro a no contar con un directorio en funciones.

Han pasado más de 20 días desde que el 6 de diciembre Ministerio del Deporte notificó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que El Nacional no cuenta con representación legal, y la situación de los puros criollos sigue sin tener una solución. Los trabajos de pretemporada se desarrollan en medio de la incertidumbre sobre el destino del club para el 2024.

Sofía Vivero, especialista en derecho deportivo, detalló que en este contexto, El Nacional puede seguir desarrollando sus actividades diarias.

“Hay una estructura interna que debería continuar ejerciendo sus funciones, pagar sueldos, atender las necesidades de los jugadores, de las formativas, del día a día. La norma establece que los deportistas son prioridad y, por tanto, se debe cumplir todas las obligaciones para con estos. La estructura interna del club deberá seguir operando sin perjuicio que se defina la representación legal”, señaló.

La jurista indicó que el impedimento que tienen los puros criollos, al no tener un representante legal, se da en la firma de contratos o cualquier documento legal. “Los contratos podrían ser susceptibles de nulidad en lo posterior. Nadie se puede comprometer en este momento en nombre del club porque no tiene quién lo represente”, manifestó.

Por su parte, Lucía Vallecilla dijo que “mientras no haya una sentencia en firme, yo seguiré al frente de mi cargo, ganamos unas elecciones lícitas. Tampoco se puede estar descuidando lo que pasa en el club”. Agregó que “todo lo que estamos haciendo es dentro del derecho, no hacemos nada ilegal. Lo que se diga en redes no todo es verdad”.

Lucía Vallecilla (i) afirmó que sigue como presidenta de El Nacional pese a la inhabilitación por parte del Ministerio del Deporte. ARCHIVO / EXPRESO

Vivero analizó que la solución a este problema está en manos de la Ecuafútbol, y mucho más desde la emisión del acuerdo ministerial número 0250, que norma los procesos eleccionarios de sus clubes afiliados, y que faculta a la FEF a nombrar representantes legales provisionales en casos como los de El Nacional.

“Desde la emisión del acuerdo ministerial, la FEF ya podía nombrar a un representante que convoque a elecciones. El club no puede quedar a la deriva por la falta de definición del órgano superior, que debería pronunciarse porque pasa el tiempo y se va a entrar en un problema mayor”.

La especialista recordó que en la notificación del ministerio a la FEF se detalló la inhabilidad de ocho años, como dirigente deportiva, que pesa sobre Vallecilla, por lo que la expresidenta no se podría presentar como candidata. La exmandataria de El Nacional presentó una acción constitucional con el objetivo de eliminar esta decisión del ministerio.

Francisco Egas, presidente de la FEF, pidió paciencia a los hinchas del cuadro militar “porque no queremos caer en un error que pueda complicar más la situación de ellos. Esperamos en esta semana poder tomar una decisión”.

El directorio de Barcelona, liderado por Antonio Álvarez, no ha podido ser registrado en el Ministerio del Deporte. Archivo / EXPRESO

La Ecuafútbol mencionó que tomando en cuenta el acuerdo ministerial se encuentra elaborando un reglamento de aplicación en estos casos, cumpliendo las normas eleccionarias que rigen a FIFA, Conmebol y FEF, y “sin la injerencia de terceros”.

Egas también se refirió al caso de Barcelona, que también tiene problemas en el registro de su nueva directiva, y dijo que a la Ecuafútbol no le ha llegado notificación del tema del Ídolo. Los amarillos tienen hasta el viernes 29 de diciembre para presentar los descargos a las observaciones realizadas por la cartera de Estado para el registro de su directorio.

“A partir de este tiempo, automáticamente si es que no consigue ser registrada, haremos lo mismo que con El Nacional. Asuntos Deportivos comunicará a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que uno de sus clubes se encuentra sin representación jurídica”, dio a conocer el ministro Andrés Guschmer.

