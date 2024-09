Pateando Tachos | Emelec corrige o muere en LigaPro

El Bombillo debe evitar la progresión del jugador rival, estando en ventaja posicional. No ser desbordado y orientar al poseedor al lado que le interese. No dejar girar al rival. Y es que el anticipo es del lado del arco que se protege para que no se dé vuelta el atacante, y no quede frente a los palos.

Se debe mejorar la presión con jugadores que están en posiciones intermedias (Borja, Meli), evitando toques horizontales, diagonales, cambios de orientación.

El jugador que vaya a la presión debe hacerlo mientras el balón se está desplazando hacia el receptor, intentando no presionar antes de que el esférico salga del lanzador para no dejar espacios detrás de él, de manera que algún rival aproveche para recibir entre líneas.

También se debe hacer presión ante el rival en desventaja, aún más cuando se identifica un pase que el receptor no puede controlar porque va muy fuerte, lento o impreciso.

Esquema de juego del profesor de Emelec, Leonel Álvarez

Emelec juega con un sistema 1-4-4-2; tiene las bandas con más altura que el doble pivote, ya que es una estructura que concede más espacios para el juego entre líneas.

El rival puede filtrar balones por el interior, activando al enganche adversario o cualquier jugador que vaya por dentro. Ahí el contrario hará daño si hace pase vertical; nada tiene sentido si no se hace una buena interpretación.

En juego aéreo, lo que se hace antes del impacto es igual de importante que el mismo cabezazo. Es importante remarcar que cuando se habla de estudiar el modelo de juego rival, se trata de analizar todas las estructuras y mecanismos ofensivos (posicionamiento de sus jugadores y circulación del balón), de la manera que el rival adopta durante el juego, haciendo énfasis en su fase de inicio.

