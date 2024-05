Liga de Quito: Entre la decepción y el fastidio de Copa Libertadores

El DT Josep Alcácer reconoció que ante Junior, les pasó igual que con Emelec: “generamos situaciones, pero no concretamos”

“Decepcionado; fastidiado por no conseguir los tres puntos para seguir dependiendo de nosotros”. Con esas palabras el técnico de Liga, Josep Alcácer, reflejó su inconformidad, tras perder el martes con Junior de Barranquilla y quedar últimos en el Grupo D de la Copa Libertadores.

Y es que Liga de Quito vive en 2024 dos caras distintas: en LigaPro solo ha perdido un partido y tiene posibilidades de ganar la primera etapa, mientras que en el torneo internacional deja mucho que desear. En eso coinciden José Francisco Cevallos y Eduardo ‘El Tanque’ Hurtado, dos exjugadores albos consultados por EXPRESO.

Cambiaron todo desde los jugadores hasta la dirigencia

“Lo de Liga es un caso medio especial. Ha venido jugando bastante bien en LigaPro y en la Libertadores, pero no ha marcado la diferencia de goles. Es un equipo que cambió todo: jugadores, entrenadores, dirigentes. Eso lleva su tiempo, y hasta cambió su forma de jugar” dice Cevallos.

Lucas Piovi de LDU discute con el árbitro Esteban Ostojich . Jose Jacome

Además señala: “ Ahora se lanzan muchos pases largos, muchos pelotazos. Liga antes siempre había jugado al toque”, expresa tajante.

Para Eduardo Hurtado la situación pasa por la resistencia (rechazo) que tiene aún el entrenador Alcácer. “El entrenador va a tener resistencia, ya que es nuevo. Se dice que no ha tenido experiencia en equipos de España. Creo que el problema es jugar en la altura, porque los primeros 30 minutos lo hacen bien y luego se caen. Ante Junior me di cuenta de que Liga no puede jugar con dos centrodelanteros en Copa, cosa que sí hace en LigaPro.”

Ahora juegan con dos nueves

Cevallos rescata que “no hay un problema grande” con los albos. “No creo que sea una crisis, es algo momentáneo de resultados. Los dirigentes nuevos sí tienen su experiencia”, acotó Pepe Pancho.

Sobre las dos caras que muestran los albos, Hurtado recalcó: “En la Libertadores debes ganar sí o sí, y no encuentras a quién poner en la delantera, porque ya los usaste desde el inicio a Michael Estrada y Álex Arce. La resistencia al entrenador se da porque Liga viene de ganar todo”, apostilló.

