La historia de Jorge Fernández puede ser muy similar a la de muchos ecuatorianos que migran al extranjero en busca de días mejores; sin embargo, en su caso, el punto de inflexión se dio el 11 de septiembre pasado cuando su hija mayor, Leylah, se metió a la final del US Open 2021. Desde entonces sabía que nada sería igual.

Este exfutbolista guayaquileño, que dejó de lado su profesión para asumir el reto de preparar a su primogénita cuando esta fue excluida de un programa de desarrollo del tenis juvenil en Canadá, donde residen hace más de 2 décadas, tiene el mérito de ser el descubridor y formador de una de las deportistas con mayor proyección del tenis mundial de esta temporada. Y mejor aún, repite orgulloso que tiene el amarillo, azul y rojo grabado en el alma.

“Volver a tu país luego del vicecampeonato de Leylah en el US Open es algo que no se puede explicar. Si llego a conseguir las palabras no creo que estén a la altura de lo que verdaderamente siento. Es muy especial. Esto (lo conseguido en el Grand Slam) es un sueño que tenía desde hace muchos años. Regresar, conversar con la gente, y ver lo que esto significa para ellos, para mí, como papá, entrenador o ecuatoriano, es una emoción gigante, pero me llena de orgullo porque soy ecuatoriano. Aspiramos a que permita a los jóvenes ecuatorianos, entrenadores y todos los organismos deportivos de aquí a seguir trabajando por el deporte, porque está demostrado que sí se puede conseguir cosas importantes”, manifestó Jorge en exclusiva para EXPRESO.

El adiestrador llegó con la actual # 26 del mundo WTA para acompañar a su última hija, Bianca, de 17 años, en el ITF Profesional Combinado M25 y W25 que se disputa en el Club Nacional de Guayaquil.

Y es que hablar de los Fernández es hablar de Ecuador. Amantes de la comida típica local, Jorge asegura que siempre les inculcó a sus hijas de dónde vienen, de ahí que las deportistas exhiben y dicen abiertamente ser canadienses por su lugar de nacimiento, pero también ecuatorianas por su papá y filipinas por su mamá.

Prev Next Las hermanas Fernández entrenan juntas. Tratan de que la una sea la compañera de prácticas de la otra. Freddy Rodríguez / Expreso

Jorge junto a Leylah, actual #26 WTA. Aspiran meterse al Top 10 en la temporada 2022. Freddy Rodríguez / Expreso

“Cómo no sentir orgullo si es el lugar de origen de mi papá, mi mamá y toda mi familia. Creo que siempre que sepas de dónde vienes, sabrás a dónde vas. Si podemos creer que eso es especial, podemos lograr cosas especiales”, acota.

De Leylah, Jorge destaca la "sazón ecuatoriana" en su juego, como él le llama. "Marca la diferencia por su físico. Tiene un buen movimiento de piernas, algo que yo comparo con la de un futbolista; además siempre se pone en muy buena posición para atacar y hacer un juego más ofensivo. Ya nivel técnico, su juego de zurda lo domina muy bien, mientras que en el aspecto sicológico es vital decir que ella nunca abandona. Leylah puede estar perdiendo el primer y el segundo set 0-5, pero créame que buscará el tercero y lo batallará hasta ganar el partido. Nunca tira la toalla. Ese aspecto mental creo que no es común y corriente a nivel profesional y menos aún en jugadoras tan jóvenes como ella", explica.

Sobre la formación de Leylah (19) y Bianca (17), el director técnico no duda en afirmar que las ve “muy similares a las hermanas Williams”, ya que pese a la diferencia de edades entrenan juntas y se exigen en igual nivel. La mayor acompañó a Leylah en el Abierto de Estados Unidos y ahora Leylah es la sparring con la que entrena Bianca en Guayaquil. “Bianca está en el mismo camino de Leylah, lo que a ella no le ayudó fue la pandemia, ya que cuando recomenzaron le costó encontrar torneos y por ende ritmo. Pero Bianca consiguió sus primeros puntos WTA a los 15 años, hizo cuartos de final y semifinales en torneos de 15.000 y 25.000 dólares. Son muy buenas, se pelean la una con la otra entrenando muy fuerte. La menor no le deja el camino fácil y creo que incluso la mentalidad de Leylah es fuerte porque su hermana le mete mucha presión”, precisa.

Los planes a futuro son importantes y ambiciosos. Leylah, quien ya dio por terminada su temporada en Indian Wells, está próxima a empezar su pretemporada y el primer Grand Slam en lista es el Abierto de Australia 2022, mientras que Bianca terminará en Guayaquil y empezará a preparar el próximo año casi a la par de su hermana.