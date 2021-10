Poder hablar con Leylah Fernández es toda una odisea, no porque la tenista de raíces ecuatorianas tenga aires de grandeza, sino porque no para de firmar autógrafos o de tomarse selfies con quien se lo solicite. Con 19 años, actualmente ubicada en el puesto 26 del ranking mundial femenino y considerada una de las grandes sorpresas de este deporte en la temporada, tras su segundo lugar en el US Open, la joven es de trato afable; sin poses.

Llegó este martes 26 de octubre a Guayaquil con motivo del torneo ITF Profesional Combinado W25 M25, que se disputa en el Club Nacional de la ciudad. Acompaña a su hermana Bianca, quien juega el torneo como cierre de año. Ella ya lo cerró en Indian Wells.

“Regresar a Ecuador tras lo conseguido en el US Open es muy especial. No pude venir los últimos años (la última vez fue en 2019) y ahora sentir todo el amor de su gente es emocionante. Espero que lo que pude conseguir sirva para que las personas sigan y se interesen más en el tenis en el país”, precisó la tenista en perfecto español y en exclusiva para EXPRESO.

De hablar pausado, y cada vez que puede soltando una sonrisa, Fernández le reconoció a a este Diario que lo de Estados Unidos definitivamente marcó un antes y después en su carrera.

“Antes del US Open no era mi mejor año, no había jugado muy bien los partidos, pero vi que esa era una oportunidad y la aproveché. Hoy eso cambió mi mentalidad para ser una mejor jugadora”, precisó Leylah, quien nació en Canadá, pero tiene padre ecuatoriano y madre filipina, motivo por el cual se identifica con las tres banderas como su origen.

Prev Next Leylah está en el ITF para apoyar en las prácticas a su hermana Bianca. Freddy Rodríguez / Expreso

Jorge Fernández (i), Leylah (atrás) y Bianca (adelante), previo al partido de ayer. Freddy Rodríguez / Expreso

Amante del seco de pollo, de todos los jugos de frutas que se pueden hacer en el país, del arroz con pollo, pero sobre todo de la sopa de leche que hace su abuelita que vive en Salinas, pero que ayer la acompañaba en el torneo de su hermana Bianca, Leylah tiene muy bien identificado dónde está el 'toque ecuatoriano' en su tenis.

“En el juego, lo ecuatoriana lo llevo en la garra. Soy luchadora, me gusta trabajar, eso es lo que veo en la gente de acá. Están luchando cada día, lo veo en mis papás, mis abuelos y creo que eso me ayuda en el tenis. Ya afuera de la cancha creo que lo ecuatoriana lo llevo en la alegría y en el positivismo con el que veo la vida. En mi casa siempre tenemos música, estamos siempre contentos. No importa si la situación es mala o buena, siempre sabemos que todo irá bien”, acotó sin miedo a equivocarse.

Leylah se quedará toda esta semana en Guayaquil. Ella es la tenista con quien su hermana practica antes de cada partido. Y es que Bianca ha sido eso para ella en otros torneos y no ve mejor manera que retribuírselo. Lo disfruta. “Yo estoy para ella y ella está para mí. Espero poder ir a las playas o a Salinas que tanto me gusta”, apostilló, no sin antes de definir que tiene el Australian Open como primer torneo en 2022.