Kevin Durant contraataca a las críticas de Scottie Pippen

Se armó. El alero de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, respondió a las críticas de Scottie Pippen y le recordó uno de los momentos más vergonzosos de su paso por los Chicago Bulls.

Pippen dejó mucha tela en el aire tras una entrevista con la revista GQ. Entre otras cosas, él dijo que LeBron James habría encontrado la forma de llevar a los Nets a la victoria sobre los Milwaukee Bucks en los playoffs.

"Kevin Durant puede anotar mejor que LeBron, probablemente siempre lo hizo. ¿Pero adelantar a LeBron? No. Trató de vencer él solo a los Milwaukee Bucks en lugar de usar a su equipo. ¿Ves lo que quiero decir? LeBron James habría encontrado la manera de vencerlos. Tal vez no hubiera hecho el último lanzamiento. Pero LeBron no es Durant y Durant no es LeBron. Durant es un lanzador, un anotador, pero no tiene lo que tiene LeBron", dijo. Pippen.

Y esas palabras cayeron tan mal en Durant, ya que respondió con crudeza en sus cuentas de redes sociales.

"¿No fue el gran Scottie Pippen quien se negó a entrar en un juego para el último lanzamiento porque estaba molesto cuando el entrenador dibujó una jugada para su compañero de equipo que era mejor lanzador?", publicó Durant, haciendo referencia a un capítulo triste en la historia del exjugador de los Bulls.

Eso ocurrió en el partido entre Chicago Bulls y New York Knicks en los playoffs de 1994. El entrenador Phil Jackson armó la última jugada del partido (102-102) para que sea definida por Toni Kukoc. Pippen se enfadó y se negó a saltar a la cancha. Los Bulls ganaron, aunque después los Knicks se quedaron con la serie. Entonces, Michael Jordan estaba en su primer retiro y se suponía que Pippen era el líder.