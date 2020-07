La ecuatoriana Kerlly Real se vincula al Valencia de España

Kerlly Real hace historia en el fútbol ecuatoriano, al convertirse en la primera mujer nacida nuestro país que jugará en la división de privilegio en España, gracias a su vinculación al Valencia.

“Estoy pasando por uno de mis mejores momentos personales, la emoción que tengo ahora mismo es única. Quiero agradecer a mi familia por ser las personas que me enseñaron valores importantes para no rendirme jamás. Son las personas que llevo en mi mente y mi corazón”, escribió la deportista en las redes sociales.

La centrocampista de 21 años estaba en el Córdoba CF (Segunda División de España), con un contrato hasta la temporada 2022, pero ahora un club de mayor prestigio se fijó en ella y le ha dado la oportunidad de mostrar su talento en un nivel superior.

El club español también empleó sus redes sociales para darle la bienvenida a nuestra compatriota, destacando la "garra e ilusión" que Real mostrará en su función de lateral o central por derecha.

"Dejaré cada gota de sudor por este nuevo equipo que me abre las puertas para hacer realidad uno de mis objetivos. El trabajo que muchas veces no se ve es el que te lleva a tener grandes cosas. Gracias a la constancia y entrega, que no han pasado desapercibidas, empiezo una nueva etapa y muy bonita”, acotó la deportista.