Julio Castillo, enfocado para el Mundial

En 2019 el púgil ecuatoriano Julio Castillo hizo historia al convertirse en el primer ecuatoriano en alcanzar una medalla de plata en un Campeonato Mundial de Boxeo Amateur, distinción que dos años después, y tras la irregularidad deportiva producto de la pandemia, le dio el boleto a sus terceros Juegos Olímpicos, Tokio 2020, donde también prometía hacer historia, pero eso no ocurrió.

Año y medio de incertidumbre por la emergencia sanitaria, y la cancelación de torneos internacionales, le pasaron factura y en Tokio sufrió un desliz. Si bien su posición en el ranking le permitió pasar libre las rondas preliminares e instalarse en octavos de final, su primer combate fue también el último en la cita luego de que el jordano Hussein Iashaish lo derrotó por 4-0.

“Me puse a sacar conclusiones, y ver qué fue lo que faltó… Yo también esperaba mucho de mí, pero no podíamos ser ciegos, casi dos años sin competencias”, reconoció Julio, quien ya con cabeza fría evaluó sus condiciones en el combate. “Cuando empezamos la pelea el tipo se me fue para arriba y ya me confundió todo; me faltó físico, la falta de ritmo, pero aquí estamos empezando un nuevo capítulo”, precisa.

El púgil contó que tras los Juegos Olímpicos pasó tiempo de calidad junto a su familia, que recibió la llegada de su pequeña hija Luba Janel, dándole “una gran razón para seguir luchando” por sus metas.

“Me devolvió la alegría (su hija), porque después de Tokio quedó un Julio super apagado, desmotivado, pero en cuanto la vi, una chispa se me encendió y dije voy a luchar por ella y voy a hacer las cosas mejor…”, comentó.

Desde entonces Castillo estuvo entrenando con la selección senior, en Portoviejo, enfocados en retomar la forma física para estar 100% para el Campeonato Mundial que se disputará del 22 de octubre al 7 de noviembre, en Serbia.

“Estamos recuperando físico, no estamos al 100 %, pero estamos quemando peso, creo que nos vamos a poner bien de aquí para el mundial”, señaló . “En el boxeo la clasificación a Juegos Olímpicos es directa (por Preolímpico), pero sí es importante quedar bien en este tipo de eventos (mundial) ya que eso nos permitirá tener un poco más de facilidades (mejor ranking) en las próximas competencias”, acotó el púgil.

En Serbia no estará Julio solo, lo acompañará Jean Carlos Caicedo, quien también participó en Tokio y avanzó hasta octavos de final en la categoría 57 kg, además de un equipo de 10 deportistas quienes ya realizan en España una base de entrenamiento con miras al mundial.

CONCENTRADO

El Mundial Élite será 22 de octubre al 7 de noviembre, pero el equipo realiza desde este 8 de octubre una base de entrenamiento en Madrid, España, hasta el día del inicio de la cita ecuménica.