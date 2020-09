Jugar, una medida que confronta

A sus 69 años de edad Carlos Torres Garcés considera que cuenta con la madurez necesaria para identificar el peligro, algo que según el entrenador ecuatoriano no tienen los integrantes de los equipos de la LigaPro, quienes deberán disputar la fecha 14, luego de la decisión adoptada por los integrantes del Comité Directivo de esa entidad.

“Simplemente no jugaría, porque entiendo que no solo se trata de mí, también estaría exponiendo a mi familia, pero cuando uno es joven no valora muchas cosas. Habría que preguntarle a los futbolistas si quieren jugar, porque finalmente sería potestad de cada uno”, le dijo el Palillo a EXPRESO.

Torres Garcés considera que los integrantes de Barcelona e Independiente del Valle deberían estar en cuarentena, para evitar que la pandemia de la COVID se siga extendiendo, luego de los positivos detectados en 18 integrantes del Flamengo, rival de los clubes nacionales en la Copa Libertadores.

Con esta decisión claramente estamos viendo que a la Conmebol y a la LigaPro le interesa muy poco la salud de los jugadores Carlos Torres Garcés, técnico ecuatoriano

Torres Garcés tiene claro el motivo para la ausencia de esa rebeldía. “Estamos hablando de personas que no dicen lo que pueden sentir, porque tienen miedo a las represalias”.

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, también cuestionó los procedimientos de la Conmebol. “Hubo un manejo desprolijo (en los protocolos de seguridad para la Libertadores). Si fue por el peso del club (Flamengo), se desdibuja la transparencia”.

El reglamento de Conmebol debería ser revisado. No se entiende el alto nivel de contagios de Flamengo. Esto debe ser investigado Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito

A criterio de Daniel Rosales, médico de Aucas, el campeonato local no debería sufrir alteración alguna, pues recordó que antes de su reanudación, se dejaron bien establecidas las medidas que se deberían tomar, en caso de presentar casos positivos de coronavirus.

“Mientras los protocolos sanitarios, establecidos previamente en la LigaPro, se cumplan con normalidad, no hay de qué preocuparse. El riesgo de contagio es una situación inevitable y lo único que toca ahora es evaluar constantemente a los jugadores que estuvieron expuestos y tomar las medidas estipuladas”, sostuvo el galeno.

En caso de tener sospecha de un caso positivo, en las pruebas que se hacen 24 horas antes de los cotejos, el jugador debe ser aislado Daniel Rosales, médico de Aucas.

Wendy Montiel, integrante del cuerpo médico de Independiente del Valle, también dio su versión. “El riesgo de contagio es mínimo en fútbol. Por toser o respiración, el riesgo se minimiza con la radiación solar. El sudor no es fuente de contagio, el óxido nítrico incluso contribuye a la acción antimicrobiana. El contacto ante Flamengo fue el jueves pasado, tendremos certeza en las pruebas 100 % este sábado de si hay contagiados o no. El éxito es detectar casos pronto y aislarlos”.

La reunión del Comité Directivo de la LigaPro se dio de forma reservada; sin embargo, se pudo conocer que los representantes de Liga de Quito, Emelec, Manta, Atlético Porteño, Santa Rita y Barcelona votaron a favor de la continuidad del torneo, mientras que Delfín y Gualaceo se opusieron. MGD-DPI

OTROS CASOS

Existen antecedentes de medidas tomadas en torneos de otros países ante el avance de la pandemia.

El 19 de septiembre se anunció que el partido entre Nacional y Tolima, con el que se reanudaba oficialmente la liga colombiana de fútbol de primera división, fue suspendido por el contagio con coronavirus de siete jugadores y seis integrantes del cuerpo técnico del Tolima, líder del torneo.

Cuatro días después, el club Al Hilal de Arabia Saudita, no registró los 13 jugadores requeridos para su partido del Grupo B de la Liga de Campeones de Asia que debía disputar ante el Shabab Al Ahli Dubai, de Emiratos Árabes Unidos, y por reglamentación quedó fuera de la competición.

Al Hilal fue golpeado por la pandemia y registró 16 bajas por contagio.