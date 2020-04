José Delgado: "Premios se pagarán cuando tengamos recursos"

El presidente del campeón ecuatoriano, Delfín, habló de los premios que le han reclamado los futbolistas que se coronaron con su institución en 2019. Desde jugadores hasta miembros del cuerpo técnico han declarado en medio, entre uno de ese EXPRESO, para que el presidente, José Delgado, les diese una respuesta favorable.

Según declararon jugadores como Carlos Garcés, Roberto Ordóñez y el DT, Fabián Bustos, Delgado les había prometido en diciembre pagar la suma de 300 mil dólares por ser campeón de la LigaPro, sin embargo han pasado casi cuatro meses y el titular del club cetáceo solo ha cancelado la mitad.

"Los premios se cancelarán cuando tengamos los recursos. Los respeto como profesionales pero no me pueden señalar que yo no les he cumplido. Que vayan a consultar a la Federación si es que la Conmebol nos ha transferido, o a la Liga Pro; pero no pueden dañar la imagen de un club, ni de una persona que les ha cumplido”, explicó Delgado en Radio Caravana.

Delgado reconoció lo antes dicho, que pagó un adelanto, pero que aún no tiene recursos para pagar el resto. Además negó a ver recibido el dinero total de Conmebol. "Les dimos el 50%, pero LigaPro aún no nos pagó el premio (por ser campeones), y la Conmebol solo nos dio lo del partido de Olimpia", agregó.

El futbolista que inició esta petición fue Roberto Ordóñez, hoy en Emelec. En una entrevista con EXPRESO, la Tuka reconoció que iba a salir de Delfín y que no le habían pagado los premios, meses después sus compañeros del histórico título con el club manabita se sumaron al reclamo.

Aunque los futbolistas de Delfín deseaban buscar un respuesta favorable por parte de Delgado y detener esta discordia, todo parece que deberán esperar todavía para recibir un premio del que se acreditaron en diciembre.