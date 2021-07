Jorge Tenesaca, virtualmente olímpico

Comenzó como una idea para respaldar a los deportistas ecuatorianos y se terminó convirtiendo en un sueño cumplido. Jorge Manuel Tenesaca Mendoza fue el fanático ecuatoriano que se hizo viral durante la competencia de Alfredo Campo al aparecer en una de las pantallas de la Zona de Fans en los Juegos Olímpicos en Tokio.

Nunca antes La Pradera, al sur de Guayaquil, estuvo tan cerca de Tokio. Eso lo logró Jorge, quien en su búsqueda por la página web del evento para conocer el calendario de los ecuatorianos en los Olímpicos, se encontró con la oportunidad de estar, virtualmente, en un certamen de esta magnitud.

Mientras que su madre pensaba que su hijo se trasnochaba estudiando para su carrera de Medicina, que actualmente cursa, Jorge hacia méritos para aparecer en Tokio.

“Desde la ceremonia de inauguración estaba atento a la página oficial para ver los calendarios de los ecuatorianos y observé que había una opción de la zona del fan y puedes mandar aplausos y un video. Durante una hora estuve clicando para generar aplausos y me di cuenta que cuando eso pasa, el escudo de Ecuador brillaba. Luego grabé un video para mostrar apoyo a cualquier deportista y terminó apareciendo en el de Campo. La verdad es que fue increíble haber aparecido porque hay millones que querían aparecer”, empezó explicando a EXPRESO.

Se debe apoyar más al deportista. Que las organizaciones estatales impulsen más disciplinas. Las escuelas también deben fomentarlas.

Jorge reconoce que tiene una gran afición a los deportes en general, no solo al fútbol y, de hecho, sigue los JJ. OO. desde Londres 2012.

“Me puse a ver los JJ. OO. en Londres cuando era pequeño y me gustó el vóley, atletismo, marcha. Gracias a los olímpicos pude hacerme más hincha de las otras disciplinas. En estas olimpiadas me ha encantado tiro al arco con disparos de pistola a 10 metros, es una disciplina increíble”, agregó.

Contó cómo fue que se enteró de que se había convertido en un fanático en primera fila de los Juegos Olímpicos.

SALÍ EN LOS OLIMPICOS LOCOOOOOO (bandera de Ecuador primera fila) AAAAAAAAAAAAAAAA https://t.co/LgsuNkg61D — wiracocha (@TheYortz) July 29, 2021

“Estaba viendo la competencia de Campo, y en las pausas de los heats, me puse a revisar Twitter y veo que Diego Arcos publicó una foto en la pantalla de fans en la que aparecían tres ecuatorianos. Tuve suerte, ya que justo al ver el tuit de él, me di cuenta de que había salido. Fue coincidencia que justo cuando me vio, me tomó la foto. Ya luego volví a ver la transmisión aunque no pude verme”, recuerda entre risas.

Jorge, al despedirnos de su casa en la que vive con sus padres y abuelita, envía un mensaje, primero a las entidades estatales, para que respalden tanto económica y estructuralmente a los deportistas, y por último, invitó a los ecuatorianos a ver otros deportes.

“En la diversidad está el gusto y hay deportes que tienen mucho drama y son muy interesantes. No todo es fútbol. Aunque ya aparecí en Tokio 2020, mi próxima meta será estar de forma presencial en los próximos JJ.OO. o una Copa del Mundo”.