Jordi Cruyff analizó la realidad del Barcelona español

📻⚽ @JordiCruyff, en @ElLarguero



"No beneficia hablar de Cruyffismo, creo que es una presión añadida que no ayuda"



"La inestabilidad que hay en el club afecta al equipo. El Madrid no sé cómo lo hace que tiene estabilidad pero en el Barça parece que están en un caos total" pic.twitter.com/NwtfkkM317