John Pardo (c) ante la marca de dos jugadores rivales más grandes.

Es el más pequeño de su equipo, pero eso no es impedimento para “hacer bailar” a todo aquel que intente quitarle el balón. A sus nueve años, John Alexander Pardo Aguirre se ha convertido en pieza clave para que Alianza Milagro haya obtenido el triunfo en todos los encuentros del Torneo Ciudad de Milagro Copa Diario Extra que se juega en el polideportivo de la Unemi (Universidad Estatal de Milagro).

Vistiendo el número 10 del equipo verde naranja, John recorre toda la cancha, asiste y anota. Sus contrincantes quedan boquiabiertos al enfrentarlo, pues aunque lo superan en tamaño, no pueden decir lo mismo en agilidad y dominio del balón.

“Es que yo soy como Messi. La pelota no se me despega de los pies”, dice el niño que juega pelota desde los 4 años. Primero estuvo en un equipo de su ciudadela Dáger, en el oeste del cantón y ahora, es parte de la escuela de Fútbol Alianza Milagro.

Para este pequeño deportista, estudiante del quito año de Educación Básica de la Unidad Educativa Particular San Antonio, la pelota no lo es todo en su vida. “Sí quiero ser un futbolista profesional, pero también quisiera tener otra profesión. Me gustaría ser abogado”, expresó.

John Alexander no solo demuestra tener capacidad y aptitudes para el fútbol, sino que, además, se divierte y contagia esa alegría de jugar con sus compañeros.

“En la cancha no soy solo yo, somos once en total y todos debemos divertirnos”, mencionó.

La presidenta del club, Geoconda Vera, dice sentirse orgullosa de contar con el talento de John. Ella recuerda que cuando llegó, por su inexperiencia, hacía los goles en su propio arco. “Ahí lo fuimos entrenando y no pasó mucho tiempo para que pueda sacar a relucir toda esa capacidad que tiene. Es un niño muy talentoso”, indicó la principal de la escuela de fútbol.