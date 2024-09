Jannik Sinner: El tenis expectante por la reapertura del caso de dopaje

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) presentó el fin de semana un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) en el caso de dopaje del número uno del mundo, Jannik Sinner, después de que el italiano fuese exculpado por un tribunal independiente de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), eso a pesar de haber dado positivo dos veces por la sustancia prohibida clostebol en marzo de este año.

Tras la determinación, algunas figuras y el propio Sinner se mostraron molestos con la apelación. “Me decepciona saber que la AMA decidió apelar. En los últimos meses y a lo largo de este proceso ha habido tres audiencias en las que he ido confirmando mi inocencia”, dijo Sinner.

“La AMA considera que la conclusión de que no hubo culpa o negligencia no fue correcta, según las reglas aplicables. La AMA solicita un periodo de inhabilitación de entre uno y dos años, no solicitando la descalificación de ningún resultado, salvo el que ya ha sido impuesto por el tribunal de primera instancia”, señaló la AMA.

La ITIA reveló en agosto que Sinner dio positivo dos veces por niveles bajos de clostebol en marzo, semanas después de conquistar el título de Grand Slam en el Abierto de Australia, por lo que el italiano perdió puntos en la clasificación y premios en metálico porque uno de los positivos se dio en el Másters 1.000 de Indian Wells, donde llegó a semifinales.

“No tengo nada que ocultar, y como he hecho durante todo el verano, voy a cooperar plenamente con el proceso de apelación y proporcionar todo lo necesario para demostrar mi inocencia una vez más”, dijo Sinner.

Carlos Alcaraz, actual # 3 del mundo, aseguró que “no es una buena señal para el tenis en general” la reapertura del caso de apelación.

“Parecía que el caso estaba cerrado, y de repente, después de un mes, vuelve, lo cual es sorprendente”, afirmó el murciano, que deseó “lo mejor para el futuro” al italiano. Además, el español reconoció la difícil situación que atraviesa Sinner: “Es impresionante cómo sigue jugando a un alto nivel a pesar de todo lo que ocurre a su alrededor”.

