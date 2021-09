El informe arbitral señala a Arroyo, tras el pleito entre Liga de Quito y Emelec

Habrá sanciones. Integrantes de Liga Deportiva Universitaria de Quito y Emelec formaron parte de una gresca al final del encuentro jugado la noche del domingo 19 de septiembre, en el Rodrigo Paz Delgado, por la fecha siete de la segunda etapa de LigaPro.

El árbitro central, Roddy Zambrano, no exhibió la tarjeta roja en ese momento, pero en su informe aclaró que se debió a la aglomeración generada. De todas maneras, detalló parte de lo sucedido.

Según el documento, al finalizar el compromiso hubo un cruce de insultos entre Facundo Barceló (Emelec) y Luis Ayala (Liga de Quito). Ellos ya tenían un pendiente, tras un encontrón que se dio durante los minutos finales del duelo.

Después, prosigue el informe arbitral, Dixon Arroyo golpeó en el rostro a un jugador albo (Jordy Alcívar).

Aunque el informe involucra solamente a estos futbolistas, LigaPro contará con los videos para determinar a quienes formaron parte del inconveniente y las sanciones correspondientes.

Cabe anotar que la comisión puede actuar de oficio, tal como sucedió el 21 de julio pasado, cuando sancionó a José Quintero por agredir a un hincha a la salida del estadio Bellavista de Ambato. Entonces bastó un video aficionado.

De todas maneras, la directiva del conjunto quiteño anunció que presentará los documentos necesarios con la finalidad de pedir sanciones para jugadores eléctricos. Aunque, también están involucrados algunos albos, según las imágenes de televisión.

El entrenador de Emelec, Ismael Rescalvo, ingresó a la cancha para tratar de separar a los protagonistas. Después, él contó su versión. “Son cosas que pasan en un partido de alta tensión, de fricciones, sobre todo en el segundo tiempo. Al final he visto muy poco de lo que sucedió, mi única intención fue separar, calmar el nerviosismo que había luego del juego. Son cosas que a veces suceden y deben quedarse ahí”, señaló.

El entrenador de Liga de Quito, Pablo Marini, también contó lo que miró y lamentó el final. “Vimos una agresión, hay un puñetazo, creería, me pareció ver que era un jugador de selección, de Emelec, quien golpea. Me pareció muy duro, innecesario. No corresponde. Puede haber altercados y discusiones, pero ya llegar a las manos me parece una irresponsabilidad absoluta”, sentenció.

El directivo de Liga de Quito, Esteban Paz, también reclamó en las redes sociales. Con el video del problema, indicó que “esto no es fair play deportivo. Esto es cobardía. Nosotros no pasamos día y noche llorando para meter presión. Nosotros exigimos la aplicación del reglamento siempre y este no será la excepción”.

Esto no es fair play deportivo. Esto es cobardía. Nosotros no pasamos día y noche llorando para meter presión. Nosotros exigimos la aplicación del reglamento siempre y este no será la excepción. pic.twitter.com/0CwqOv4ftz — Esteban Paz (@EstebanPazR) September 20, 2021

LigaPro emitirá las sanciones en las próximas horas. Por lo pronto, el principal señalado es Dixon Arroyo.