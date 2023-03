Independiente del Valle, entre Recopa y besos

Con una gran sonrisa, Junior Sornoza apareció en el arribo internacional del aeropuerto Mariscal Sucre. Llevaba en sus manos la Recopa Sudamericana que Independiente del Valle ganó la noche del martes 28 de febrero ante Flamengo, en Brasil.

El jugador de los rayados fue recibido en medio de aplausos y no soltaba el tercer trofeo internacional conseguido por el conjunto del Valle. “Ha sido maravilloso y desde que llegué nuevamente en 2021 he ganado títulos muy importantes. Ha sido extraordinario, me siento muy feliz”, afirmó.

Antes, varios jugadores pasaron por el pasillo en medio de fotografías y filmaciones con celulares de quienes estaban en la terminal área. Uno de los últimos en salir fue Anthony Landázuri, quien en la definición por penales fue el encargado del quinto y definitivo lanzamiento.

Mientras el Bam Bam se convertía en uno de los héroes de los rayados en el estadio Maracaná, su esposa María Luisa Rodríguez, de rodillas en su casa en Quito, esperaba que el balón ingrese en el arco rival.

“Siempre paso nerviosa cuando lo veo jugar, sé de todo su esfuerzo. Me dijo que iba a marcar un gol y me lo cumplió”, confesó la esposa del defensa, que llegó al aeropuerto.

María Luisa había preparado en casa camarón y calamar como premio para su campeón. Apenas lo vio acercarse, le saltó al cuello y le dio un gran beso. “Te prometí hacer un gol y traerte la medalla y lo estoy cumpliendo”, manifestó Landázuri antes de colocarle la presea dorada a su esposa.

Prev Next El aeropuerto Mariscal Sucre recibió con un arco de agua al avión que trasladó a la delegación de Independiente del Valle desde Río de Janeiro a Quito. Karina Defas / EXPRESO

Los besos no faltaron en el recibimiento de Gabriela Barrera al volante Joao Ortiz. Karina Defas / EXPRESO

Anthony Landázuri le entregó la medalla a su esposa, María Luisa Rodríguez. Karina Defas / EXPRESO

Karen Rivadeneira, María Luisa Rodróguez y Gabriela Barrera esperaron la llegada de sus amores. Karina Defas / EXPRESO

Resaltó que la familia es su principal apoyo y por eso esta dedicatoria al ganar la Recopa Sudamericana en su regreso al cuadro del Valle, luego de su paso por el Fortaleza de Brasil. “Tenía esta revancha con el club y la he conseguido”.

Junto a María Elisa estaba Gabriela Barrera, esposa de Joao Ortiz, quien es primo de Landázuri. El volante no pudo ser parte del duelo en Río de Janeiro, al ser expulsado en el cotejo de ida, por lo que pensaba que no iría con el plantel a territorio brasileño.

“Estaba un poco triste porque decía que esa jugada no era para roja. También por no estar entre los convocados. Pero el domingo me dijo que sí viajaba, le preparé la maleta y lo llevé al complejo”, contó su cónyuge. Y a su regreso, llenó de besos a su pareja como premio.

Karen Rivadeneira completó el grupo de las esposas de los futbolistas que orgullosas esperaban en el aeropuerto. El ‘amorcito’ de Gustavo Cortez resaltó que el lateral izquierdo está feliz por ganar dos títulos en apenas dos meses que lleva en el equipo.

“Bailaba salsa choke en el festejo, algo que nunca había hecho”, indicó Karen, quien le tenía listo un encocado para celebrar el título. “Como somos esmeraldeños nos gusta el encocado. Para esta vez le hice de guanta, que nos mandaron de la tierrita, y es algo que le gusta mucho”.