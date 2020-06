Lissette Antes se despide de la lucha

La deportista lojana Lissette Antes, tras 14 años de trayectoria deportiva, dice adiós a la lucha. Después del campeonato Panamericano de Lima 2019, su objetivo era llegar a sus terceras Olimpiadas, esta vez en Tokio, pero con todo lo que atraviesa el mundo y, al enterase de estar embarazada de su segundo hijo, decidió hacer oficial su retiro para dedicarse a su familia.

“Me siento muy triste por esta decisión de retirarme de la lucha, pero también me despido con alegría, porque he dejado todo por mi provincia y por mi país”, dijo la luchadora a través de un comunicado difundido por la Secretaría del Deporte.

Oriunda de la provincia de Santa Elena, Antes y su familia migraron a Loja en 2000, en busca de mejores días. Fue allí donde la luchadora inició su historia deportiva, convirtiéndose en uno de los referentes deportivos de la provincia y del país.

“Siempre me gustó el deporte y un día llegaron a hacer una exhibición en la escuela y no me llamó la atención porque siempre dije que esos deportes eran fuertes y solo para los hombres. Pero los profesores insistían tanto porque vieron que tenía las condiciones ara este deporte y a la final me convencieron”.

Su vida competitiva inició en 2007, buscando su clasificación a Juegos Nacionales y su participación en Juegos Interandinos consiguiendo por primera vez su medalla de oro. En Juegos Nacionales 2008 llegó hasta las semifinales, siendo su contrincante Luisa Valverde.

Se convirtió en la primera lojana en clasificar a unas Olimpiadas, cuando llegó a la cita de Londres 2012. Se ubicó en el puesto nueve. Para Río 2016, y aunque las lesiones continuaban, se quedó con el campeonato mundial en Mongolia y, con ello, su clasificación a unos nuevos Juegos Olímpicos.

Luego de esa cita deportiva, se retiró por dos años, en primera instancia por una lesión que tenía en su columna y la otra para ser madre. Cuando retomó sus entrenamientos, clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, torneo que en años anteriores había conseguido medalla de bronce (Guadalajara 2011 y Toronto 2015).