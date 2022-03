Hubo personas de Manta, Santa Ana, El Carmen, Babahoyo, El Guabo, Quito y Guayaquil, incluso ecuatorianos que viajaron exclusivamente desde Estados Unidos para el partido. La Tri nunca estuvo sola. Alrededor de 300 aficionados nacionales fueron los que vivieron desde el graderío sur del estadio Aranda de Ciudad del Este, Paraguay, la clasificación de la selección a Qatar.

Y es que para la fiebre mundialista no hubo reparos. Israel Marmolejo, un manabita de 30 años, invirtió cerca de 2.000 dólares y muchas horas de viaje para la travesía. Salió de Ecuador el lunes desde Quito, hizo 18 horas de escala en Bogotá, para luego dirigirse a Sao Paulo y finalmente Asunción, desde donde tuvo que viajar vía terrestre hasta Ciudad del Este, Paraguay.

“Valió la pena. Sea cual sea el resultado los jugadores hicieron bien las cosas por muchas fechas para poder clasificar y no se podía juzgar solo un partido”, precisó Marmolejo para EXPRESO aún en suelo guaraní.

Asunción fue el punto de encuentro para la mayoría de aficionados. Cortesía

El hincha oriundo de El Carmen precisa que pese a que no hubo mucho interés paraguayo en el partido, las entradas tuvieron un alto costo. No como se informó que estuvieron entre 3 o 7 dólares. “Fueron como 300.000 guaraníes, es decir cerca de 50 dólares americanos lo que personalmente me valió la entrada. Eso porque la compré acá”, explicó.

El marcador de 3-1 no solo tuvo desencajo en Ecuador, en Paraguay se vivió igual aunque con otra tónica. “Sí, fue incómodo. Hubo caras largas, pero igual se festejó. Cuando se acabó el partido no es que nos fuimos del estadio, sino que nos quedamos hasta que todos los jugadores salgan de la cancha, incluso ellos tuvieron la consideración de acercarse a nuestro graderío para agradecernos. Nosotros no juzgamos el error de Hincapié (hizo un autogol), sino que a la salida le dimos ánimos porque su cara de decepción fue muy evidente”, confiesa.

Ecuador está en el Mundial de Qatar 2022 y eso es lo que vale. El equipo del director técnico Gustavo Alfaro debe apuntalarse, de seguro como Marmolejo y compañía serán muchos más los ecuatorianos que invertirán y viajarán a Medio Oriente.