El ecuatoriano Gonzalo Plata cerró el año con una derrota 0-2 ante el Real Madrid. El extremo tricolor ingresó al minuto 55, cuando el equipo necesitaba mayor proyección por el costado derecho.

Pero tuvo problemas para cumplirlo. Plata tuvo destellos de su calidad y generó problemas, aunque no los necesarios para romper definitivamente el sistema defensivo contrario.

Mientras que el Real Madrid aprovechó la calidad de su plantilla para inclinar la balanza a su favor a once minutos del final.

Karim Benzema le dio la victoria con un gol de penalti en el minuto 83 y con otro tanto marcado en el 89. Mientras, el delantero del Valladolid Sergio León fue expulsado en el minuto 82.

El cotejo fue tan complicado, que el mismo entrenador Carlo Ancelotti lo calificó como “un partido muy complicado y competido, en el que el Valladolid ha jugado muy bien y en el que no se ha defendido bien. Ha sido un encuentro difícil contra un rival que poco a poco ha entrado en el partido. En la primera parte tuvimos buen control, pero ellos han jugado bien, y nuestra defensa no ha sido buena, no ha estado compacta”, analizó.

Por este motivo considera que “en una situación tan difícil se sale con tres puntos buenos, con un gran partido de Courtois y Benzema que permite terminar un año inolvidable”, añadió, al tiempo que advirtió que “hay que meter a todos los jugadores en condiciones”.

Precisamente, respecto a Courtois comentó que “ha sido determinante en este partido, al igual que Karim y el trabajo de todos”. Y adelantó que Eden “Hazard jugará el próximo” compromiso.