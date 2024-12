La gestión de Antonio Álvarez en Barcelona SC: Un análisis de sus decisiones

La acumulación de las malas decisiones del presidente de Barcelona, Antonio Álvarez, ocasionaron que se perdiera la armonía en la plantilla, según el expreparador de arqueros del ídolo del Astillero, Gustavo Flores, porque hasta permitió que el técnico Ariel Holan organice quien ocuparía las habitaciones de la concentración.

Primero, el presidente amarillo rescindió el contrato de López el 19 de abril de 2024, luego de haberlo renovado 36 días antes (14 de marzo). Su explicación sobre la decisión fue: “Con López tuve una conversación en una oficina y el contenido de esa charla se va a quedar en esas cuatro paredes. La ropa sucia se lava en casa”.

Ante esto, Flores aseguró a EXPRESO que cuestionó a Álvarez, quien no supo qué responderle. “Álvarez dijo que era un tema delicado. Yo le pregunté en la cara qué sucedió, porque al decir que era un tema delicado dejaba la puerta abierta a muchos pensamientos, y no supo qué decirme”.

El mal ambiente se apoderó del equipo con la llegada de Ariel Holan, el 29 de abril de 2024, porque el estratega argentino nunca buscó generar armonía.

“Desde que llegó Holan nunca tuvimos un entreno (entrenamiento) con armonía, con risas... nunca se buscó la armonía laboral. Cuando no son frontales y hacen las cosas entre líneas, para que uno salte, como hicieron con muchos jugadores, no se genera un buen ambiente”, manifestó Flores.

Además, aseguró que la dirigencia le permitió a Holan realizar cambios en el equipo e implementar sus reglas. No le gustó que los futbolistas tengan habitaciones.

“Barcelona es un club diferente. En Barcelona tienes una habitación y no un vestuario, y no es una parcela comprada como dijo este hombre (Holan). Llegaron con la prepotencia de tomar los lugares que querían, y está bien que lo hagan, pero no fueron las formas. Después yo estuve diez días yendo transpirado a mi casa porque no tenía cuarto”, reveló.

En medio de este escenario se dio la salida de Damián Díaz, otra decisión que tampoco se explicó al plantel.

“Esta es una muestra más de las malas decisiones. A mí no me dejaron despedirme de los jugadores cuando me sacaron (9 de septiembre). Lo mismo le pasó a Diego López y Damián Díaz, todo lo hicieron a escondidas, todo por atrás, y no dijeron nada. No fueron las formas, no hubo buen manejo”, agregó Flores.

Barcelona apenas terminó salvando la clasificación a la fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores en esta temporada 2024, en la misma que Álvarez prometió armar un equipo con estrellas y pelear por todos los torneos. Sin embargo, todo fue un ‘chimichurri’.

