Ganar de inicio en copas internacionales, un hábito en el Astillero

Barcelona y Emelec arrancaron la temporada 2021 con sendas victorias a domicilio en torneos internacionales. Los amarillos volvieron a ganar en la tierra de la samba y los eléctricos nuevamente cantaron en la del tango. El campeón nacional por Copa Libertadores y su eterno hermano de barrio, por Copa Sudamericana.

Retrocediendo unas décadas, los clubes del Astillero registraban victorias a cuentagotas en territorios ajenos. En Barcelona estaba esa inolvidable noche copera de la Hazaña de La Plata en 1971 o la primera vez que ganó en Brasil ante el Bangú en 1986.

En Emelec no hay triunfos de esta magnitud en otrora, pero esa deuda la ha venido saldando en los últimos años con sus victorias en el exterior.

Con mucha humildad y trabajo conseguimos algo importantísimo, tres puntos de visitante, pero no podemos relajarnos. Fabián Bustos, DT de Barcelona.

Barcelona ha ganado en Uruguay, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Paraguay y Venezuela. En el único país en el que todavía no gana por Copa Libertadores o Sudamericana, es Chile.

Los toreros registran victorias, del 2000 a la actualidad, en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y Colombia, sin embargo tienen un dato curioso, en esta edición de Libertadores volverá a medirse ante un boliviano (The Strongest de La Paz), a los que no derrota desde 1972, cuando venció a Chaco Petrolero. En Venezuela, no gana desde 1964, cuando goleó por 0-3 al Deportivo Italia.

Emelec sacó tres puntos de oro en su visita a Argentina, tras vencer a Talleres en su campo.

EFE

En sus últimas participaciones coperas, Barcelona se sintió cómodo al visitar Brasil: entre 2017 y 2021, los toreros le ganaron a Santos -dos veces-, Gremio y Botafogo. Además de dejar eliminado a Palmeiras en su estadio por penales.

Emelec no se queda atrás a la hora de poner su bandera en los países vecinos: ha pisado fuerte en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia, pero también tiene una tachuela en el mapa sudamericano, específicamente en Uruguay, donde todavía no sabe lo que es sumar tres puntos.

Así como Barcelona es feliz en Brasil, Emelec lo es en Argentina. En el mismo lapso, de 2017 a 2021, los eléctricos ganaron cuatro veces: contra San Lorenzo, Huracán, Unión de Santa Fe y Talleres de Córdoba.

Los tres puntos son fundamentales para arrancar este torneo. Ganar de visitante como en el Mario Alberto Kempes es excelente. Ismael Rescalvo, DT de Emelec.

Sumado a su gran paso por tierras albicelestes, los eléctricos ganaron por primera vez en Brasil en 2019 a Cruzeiro por torneos internacionales. Antes logró su primera clasificación en la tierra de Pelé, al eliminar en penales al Goiás en 2014, por Sudamericana.

Si bien es un arranque de año promisorio para el Astillero en sus copas, aún le restan cinco duelos a ambos. Los amarillos visitarán Argentina (Boca Juniors) y Bolivia (The Strongest), mientras que los azules deben ir a Brasil (Bragantino) y Colombia (Dep. Tolima). Todos lugares con buenos, últimos, recuerdos.

ANTECEDENTES TOREROS

En la plata

Con el antecedente copero de 1971, Barcelona derrotó en la edición 2017, de Libertadores, a Estudiantes de La Plata en su escenario.

Baile en Asunción

En 2020, Barcelona goleó a Cerro Porteño 0-4 en la fase previa de Libertadores. En 1967 ya le había ganado y en 1987, venció a Sol de América.

En Colombia

En 2015 derrotó a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot y el año anterior venció a Junior de Barranquilla por 0-2, en la fase de grupos.

Al fin, Uruguay

Barcelona derrotó a Progreso y se registró, oficialmente, su primer triunfo allí. En 2019 había ganado, pero no sumó por un tema reglamentario.

ANTECEDENTES ELÉCTRICOS

En Brasil

Emelec debe visitar Brasil por Sudamericana ante Bragantino, pero en la edición 2019 de Libertadores venció a Cruzeiro por 1-2.

Suelo cafetero

Medirá al Deportes Tolima por Sudamericana y la última victoria en Colombia fue en 2017, ante el DIM. También ganó (1-2) en 1980, al Santa Fe.

Histórico triunfo

En la edición 2012, Emelec consiguió una agónica victoria (2-3) ante Olimpia por Copa Libertadores. Logró el pase a octavos de final.

Visita a Chile

Aunque en 1967 ya le había ganado (1-2) a la Universidad Católica por Libertadores, en la edición 2015 derrotó a Universidad de Chile (0-1).