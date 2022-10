El árbitro central, Marlon Vera, fue señalado por los integrantes de Liga de Quito, debido a su actuación ante 9 de Octubre. Pedirán que no dirija más en el fútbol ecuatoriano.

El cierre de temporada en el fútbol ecuatoriano se ha vuelto caótico. En todas las categorías, los directivos han protestado contra las decisiones arbitrales y algunos, inclusive, han denunciado intentos de sobornos a jugadores y amenazas a sus familiares.

Cumbayá pide los puntos del partido contra Aucas Leer más

Para Rommel Tapia, directivo de Cumbayá, club que separó a dos jugadores extranjeros a finales de junio por no respetar el código de ética, se necesita implementar un sistema anticorrupción “con la finalidad de evitar cualquier injerencia no admitida por el fair play”.

El dirigente resaltó que, en su caso, denunció para proteger al club. El proceso sigue en LigaPro, donde fue recibido por la comisión de ética.

Tapia pide a sus colegas que cuando tengan estos problemas “se digan nombres para desenmascarar a estas personas que perjudican a la credibilidad del fútbol ecuatoriano”.

Él propone que se nombren veedores para los últimos partidos. “Que sean de instituciones deportivas como la Ecuafútbol y LigaPro, también de la sociedad civil para que los partidos sean transparentes. Solo eso nos va a llevar un juego competitivo, justo y limpio”.

El caso más reciente de posible amaño de partidos se presentó en Macará, que se encuentra en lugares de descenso. La dirigencia ambateña aseguró que cinco futbolistas recibieron llamadas para intentar sobornarlos. Su presidente, Miller Salazar, manifestó que ya puso la denuncia.

Liga de Quito también levantó su voz, pero contra el arbitraje. Los albos calificaron de “robo” lo vivido con el juez Marlon Vera en el empate (2-2) ante 9 de Octubre en el estadio Los Chirijos de Milagro.

“Marlon Vera es un ladrón, sinvergüenza, ratero. Nunca he tenido tanta certeza para decir esto, viendo el video del partido, no tengo dudas de que el partido fue amañado”, afirmó Esteban Paz.

Albos y celestes presentarán denuncias ante la justicia para que inicien las investigaciones.

“Es muy difícil llegar a quien está atrás de todo esto. Vamos a presentar una denuncia en la Fiscalía para que se investigue lo sucedido el sábado. No sabemos cuánto tiempo tarde. Queremos llegar al fondo de esta situación. Ya sabemos quién recibe, queremos saber quién da”, señaló Paz.

Al respecto, el presidente de los árbitros, Luis Muentes, respondió que “si hay árbitros corruptos es porque también hay dirigentes sinvergüenzas”.

Según él, deben darse nombres y presentar pruebas, de lo contrario, solo pasan como medidas de presión “para verse favorecidos en algún momento”.

Señor Muentes, el único cobarde es usted que no ha tenido la capacidad para mejorar el arbitraje nacional. Sobre lo sucedido el día sábado con Marlon Vera no se lo puede tildar de arbitraje, ni de equivocaciones, fue un partido amañado, el único cobarde es usted por defenderlo. — Esteban Paz (@EstebanPazR) October 4, 2022

Gabriel Schürrer, entrenador del Deportivo Cuenca, se sumó a las críticas hacia los árbitros. Aseguró que sentía “vergüenza ajena” ante el desempeño del juez central, Álex Cajas, quien dirigió el partido ante Técnico Universitario, la noche del lunes, en el Bellavista.

Cajas señaló un penal polémico en el último minuto y expulsó a dos jugadores morlacos. “Ya lo vi con Liga de Quito y me da vergüenza. LigaPro es cómplice, GolTV también porque mira las cosas y no dice nada de lo que pasa en el juego. Siento vergüenza de que no se pueda jugar al fútbol y se tenga que determinar cosas extrafutbolísticas”.

Y pasa en todas las competencias. El fin de semana pasado, antes del juego contra Vargas Torres de Esmeraldas, la directiva de Toreros (segunda categoría) denunció que miembros del cuerpo técnico y jugadores fueron amenazados por personas anónimas.

Y, durante el partido, tras dos penales insólitos a favor del local, los jugadores del club guayaquileño decidieron no seguir con el duelo.

Hace unas semanas hizo la misma advertencia el entrenador de Mushuc Runa, Geovanny Cumbicus, y previo al juego, por Copa Ecuador, contra el mismo plantel esmeraldeño.

La respuesta de Vargas Torres llegó, rechazando toda forma de violencia y descartando alguna relación con esos hechos, no se abrió ninguna investigación.

“Seguimos en pie con la denuncia. Todos debemos aportar para que el fútbol ecuatoriano evite estos factores externos y sea siempre una competencia sana”, dijo Cumbicus.