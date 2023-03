Luis de la Fuente, seleccionador español, no desveló si el 4-2-3-1 que más ha empleado en las categorías inferiores lo instalará en la absoluta, afirmó que no es "esclavo de ningún sistema", y dejó claro que aunque introducirá retoques en el estilo la idea es seguir siendo dueños del balón y siempre atacar al rival.

"No soy esclavo de ningún sistema, no me condiciona. Lo que me ocupa es sacar lo mejor de los futbolistas, dotarles de los requisitos para que sean muy buenos y den lo mejor de ellos. Dentro de esto, la idea es jugar con balón, atacar, atacar y atacar", manifestó en rueda de prensa.

"Queremos empezar bien, como se debe en cualquier proyecto. Ganar daría mucha tranquilidad, seguridad y confianza. Estamos seguros de que lo vamos a hacer. Me ha dejado impresionado la actitud, compromiso, ganas y entrega de los jugadores. Espero que mañana ya se den pinceladas nuevas a un modelo exitoso", añadió.

No desveló ni uno de los once jugadores de su equipo titular, que admitió tener decidido aunque esperaba sacar alguna conclusión final del último entrenamiento en La Rosaleda.

España y Noruega harán su debut este sábado 25 de marzo (14:45 hora Ecuador) por la fase clasificatoria a la Eurocopa 2024.