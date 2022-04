Los frentes abiertos por Renato Paiva

Independiente del Valle siempre va de frente, trata de generar pronto los espacios para llegar a la zona de finalización con la mayor claridad posible. Y ese estilo de juego también es un reflejo de la personalidad de su entrenador, Renato Paiva.

El portugués se ha caracterizado, desde su llegada, por ser frontal, reclamar lo que considera justo y soltar críticas sin anestesia. Y, eso le abrió algunos frentes, que van desde periodistas, directivos, GolTV y otros entrenadores.

Y en cada una de sus intervenciones, siempre ha tenido comentarios a favor y en contra. Por ejemplo, criticó al canal que transmite los partidos de LigaPro por no programar a Barcelona y Emelec en Echaleche. De paso, señaló a los comentaristas de esa empresa porque, a sus ojos, no decían lo que pasaba en la cancha.

Y sus críticas nunca bajaron de tono. Cuando un periodista dudó del nivel de Jeremy Sarmiento para la selección nacional en un programa de televisión, Paiva fue el primero en salir al paso para defenderlo y exigir apoyo al nuevo convocado. En esta ocasión, las reacciones en redes sociales se sumaron al técnico del rayado.

Con directivos también ha tenido un par de cruces. El año anterior, en la recta final del campeonato, Paiva dijo que “le daban risa” los reclamos del presidente de Emelec, Nassib Neme, en contra de las decisiones arbitrales. “Si los favorecen se callan, si los perjudican salen a protestar. He leído cuatro veces las expresiones del presidente de Emelec, pero jamás vi que habló del segundo gol de ellos, creo que fue al baño y no vio la jugada de Romario. Habla sobre el gol de Pellerano, me pregunto, ¿Él traza las líneas en el VAR? Debe hablar de todo lo que pasa”.

En respuesta, Neme lo calificó de “malcriado valiente” y que “puede opinar de fútbol lo que desee, pero si está desubicado, ya es su problema”.

Y eso no terminó allí. Paiva insistió en la necesidad del VAR para los partidos y sacó una lista de errores arbitrales ante Emelec, que fueron reconsiderados por la tecnología y cambiaron los marcadores.

El último capítulo del estratega se armó con el director técnico del Guayaquil City, Pool Gavilánez. Paiva fue muy claro. Él dijo que el rival estaba en su derecho de poner diez defensas y que su obligación era romper ese sistema, pero calificó como una “vergüenza” la quema de tiempo durante todo el juego.

Al respecto, Gavilánez le recomendó que aprenda a tranquilizarse o “le tocará aprender de otra manera”.

En todas estas oportunidades, Paiva siempre salió al paso para aclarar sus expresiones, ratificando sus conceptos. Después de todo, él defiende lo que considera correcto y lo repite asumiendo todas las consecuencias. Es su camino, y así seguirá.