FIFA premia a Bellingham, Vinicius y Courtois en el once ideal de FIFPRO

Los jugadores del conjunto madridista fueron reconocidos en el once ideal de FIFPro

Los jugadores del Real Madrid Jude Bellinhgam, Vinicius Júnior y Thibaut Courtois recogieron este jueves 4 de abril en Madrid, de manos de representantes de la FIFA, el trofeo que les acredita como integrantes del once ideal de FIFPRO 2023.

El secretario general interino del organismo, Mattias Grafström, y el director de desarrollo de fútbol, Arsène Wenger, acudieron a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para hacer entrega de la distinción a los tres futbolistas del Real Madrid.

Tras una votación hecha por jugadores y jugadoras, el belga Thibaut Courtois fue elegido como el portero del once del año, junto al centrocampista inglés Jude Bellingham y el brasileño Vinicius, primer delantero de su país seleccionado desde que lo fue Neymar Júnior en 2017.

El once FIFA FIFPRO de 2023 fue desvelado durante la gala The Best de la FIFA el pasado 16 de enero en Londres.

#TheBest 🤝 @realmadrid



El secretario general de la FIFA en funciones, Mattias Grafström, y Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, entregaron esta semana a @BellinghamJude, @vinijr y @thibautcourtois sus trofeos FIFA @FIFPRO World 11 masculino pic.twitter.com/LSwegAlaiP — FIFA (Español) (@fifacom_es) April 4, 2024

