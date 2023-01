Nuestras estrellas: Brighton va por otra victoria, mientras Gonzalo Plata busca una revancha

Brighton, donde militan los ecuatorianos Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento, tendrá este sábado 7 de enero de 2023 (10:00) una dura salida contra el Middlesbrough, en partido válido por la tecera ronda de la FA Cup.

El entrenador Roberto de Zerbi reconoció que todavía tiene fresco el recuerdo de la eliminación ante el Charlton (tercera división) en la Copa de la Liga, por lo que esta vez no dejará espacio para las sorpresas ante un equipo de la segunda categoría del fútbol inglés. Todavía no confirmó cuántos ecuatorianos estarán en el once inicial de hoy.

El Real Valladolid, donde milita el extremo ecuatoriano Gonzalo Plata, visitará al Mallorca, este sábado 7 de enero (12:30) en partido válido por la fecha 16 de LaLiga. En este compromiso, el equipo del tricolor buscará sacudirse de los dos últimos fracasos.

El más doloroso fue la reciente eliminación de la Copa del Rey, a manos del Alavés. El otro fue la caída ante el Real Madrid.

El extremo ecuatoriano Billy Arce fue presentado como el nuevo refuerzo del Deportivo Pasto, de Colombia. Con un video lleno de colorido, el equipo anunció al tricolor en su cuenta de redes sociales.

✅ 𝙌𝙪𝙞𝙚𝙣 𝙩𝙞𝙚𝙣𝙚 𝙢𝙖𝙜𝙞𝙖 𝙣𝙤 𝙣𝙚𝙘𝙚𝙨𝙞𝙩𝙖 𝙩𝙧𝙪𝙘𝙤𝙨



🌋 Bienvenido a tierra firme, bienvenido a tierra volcánica, bienvenido a tierra carnavalera BILLY ARCE. pic.twitter.com/ELVfWHseyO — EL TRI (@DeporPasto) January 6, 2023

En los mensajes destaca que estuvo en Inglaterra y Uruguay, pero también que militó en el Astillero, así como en Liga de Quito e Independiente.