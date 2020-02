'Espartaco' Mendoza: "Nunca en mi vida estuve tan nervioso"

Víctor ‘Espartaco’ Mendoza, padre del guardameta de Barcelona que sustituyó al lesionado Javier Burrai en el partido donde los amarillos eliminaron a Cerro Porteño de la Copa Libertadores de América, le contó a EXPRESO la forma en la que vivió el estreno de su hijo.

“Ni cuando jugaba me puse tan nervioso. Me puse a caminar de una esquina a otra, mirando para todos lados, menos el televisor”, afirmó.

El ingreso de Mendoza era algo que no estaba previsto. “En ese momento me levanté de la silla y empecé a caminar. No quise mirar el partido porque los nervios me atacaron. Me tranquilicé cuando escuché el gol y me dijeron que era de Barcelona”.

Espartaco admitió que su nerviosismo se debía a que si perdía el Ídolo, de seguro “la culpa era del arquero”, porque no tenía experiencia. “Se ganó y eso es lo importante. Cuando terminó el encuentro recién pude ver el resumen de jugadas, porque ya me había tranquilizado un poco y allí me percaté de la excelente actuación de mi hijo”.

Mendoza contó que su vástago tiene mucha personalidad y que ante Cerro Porteño demostró de qué está hecho. “Se esfuerza mucho en cada entrenamiento y eso es bueno. Nunca pierde la calma y esa entrega lo llevará lejos en el fútbol. Quiero que tenga su propio estilo, que no se arriesgue como lo hacía yo. Porque no quisiera que por una lesión se le termine la carrera, como me pasó a mí. Le pido a Dios que le dé muchas bendiciones en cada partido”.

El manabita reveló que hay muchos aspectos interesantes en sus carreras.

“Cuando yo tenía 25 años jugué por primera vez un partido de primera categoría como titular, y lo hice ante Emelec en el estadio Capwell. Ganamos 1-0 con gol de Nixon Carcelén. Y ahora Víctor Jr. lo hace a los 25 años por Copa Libertadores y también ganó. Eso me llena de orgullo, aunque admito que le falta gritar más en la cancha”, concluyó.