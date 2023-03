La selección española firmó este sábado 25 de marzo un triunfo con goles de Dani Olmo y un doblete de Joselu Mato ante Noruega (3-0), en el estreno en partido oficial de Luis de la Fuente como seleccionador en el estadio La Rosaleda, y dio un primer paso firme en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.

España se adelantó en el marcador gracias a Dani Olmo en su primera llegada, a los 13 minutos, cuando desvió un disparo de Alejandro Balde.

Y tras momentos de duda en el partido, en los que vio peligrar el triunfo, la entrada en escena de Dani Ceballos y Joselu le permitió un triunfo plácido. El delantero firmó un estreno para la historia de la selección con dos goles en un minuto.

“La verdad que no me lo creo aún. Esto es lo máximo que puede tener un jugador y al final el trabajo diario ha tenido su recompensa. Creo que dar la gracias sobre todo a mi mujer y a mis hijos, y a mi madre, que ha venido; se han pegado una paliza para estar aquí. La verdad que estoy que no me lo creo”, dijo Joselu, quien realizó su debut en la Roja a los 32 años.

“La verdad que le agradezco (a Luis de la Fuente) todo, el estar aquí, confiar en mí, estar en la primera prelista... Creo que he respondido con creces. La edad para mí no importa porque me siento como un joven de 18 años. Quiero disfrutarlo, quiero abrazar a mi familia porque es un día increíble”, afirmó el delantero del Espanyol.

En el próximo reto con su país, España visitará a Escocia el martes 28 (13:45 hora Ecuador), mientras que Noruega rivalizará con Georgia (11:00 hora Ecuador) en Batumi el mismo día.