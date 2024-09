Enner Valencia: los mejores memes de la redención del delantero de Ecuador

Enner Valencia se ha convertido en el centro de una avalancha constante de memes en los últimos años. Las imágenes y montajes que circulan suelen servir tanto de crítica como de burla. A pesar de sus desafíos y tristezas, Ecuador encuentra en los memes una forma única de expresión, casi una fiebre colectiva. Como delantero, Valencia es el candidato ideal para este fenómeno, capaz de transformarse de villano a héroe en cuestión de segundos.

Mira los mejores memes

Antes del enfrentamiento contra Perú, los aficionados inundaban las redes con memes que reflejaban su falta de confianza. Pero cuando el delantero anotó el gol en el estadio Rodrigo Paz Delgado, todo cambió de manera dramática. Los memes que antes criticaban ahora se tornaron en muestras de apoyo incondicional.

Las redes se llenaron de memes en su favor: “Perdónanos, Enner”, “Siempre creímos en ti”, y “Ustedes tranquilos, que yo resuelvo”. Fotos de Enner vestido de Superman, con la gente admirándolo como si fuera un héroe de cómic. Una imagen incluso lo retrataba como un santo, con la leyenda “Un Enner Valencia bendecido para la semana”.

Siempre presente con sus fotos

Y, por supuesto, no faltaron los clásicos: la foto de Enner celebrando un gol con la frase “A todos los tengo anotados”, y la imagen de Enner con la cabra, símbolo del GOAT (Greatest Of All Time), indicando que es el mejor de todos los tiempos.

Enner ha recuperado su gol 42, y con él, ha reafirmado su estatus. A pesar de que los memes nunca pasan de moda, ver cómo estos ahora giran en torno a la admiración y el reconocimiento es un verdadero goce fuera de la cancha.

