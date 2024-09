Hernán Galíndez pide respeto para Enner Valencia

El golero Hernán Galíndez volvió a ser titular en Ecuador en las eliminatorias al Mundial 2026. El jugador nacionalizado salió en defensa del grupo de jugadores y, en especial, de Enner Valencia. Además, dejó claro lo que podría ser otra polémica, algo que sucede antes de los partidos. El golero, a la hora de cantar el himno nacional de Ecuador, lo hace en voz alta, gritándolo.

Sobre esto, dijo: "Todos lo cantamos así. Me encontré con este país hace mucho tiempo, sé que no nací acá, pero soy ecuatoriano por decisión propia. Cantar el himno despacito no vale, hay que cantarlo con el corazón".

Enner sí tiene quien lo defienda

Enner Valencia (c) de Ecuador celebra su gol ante Perú en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito. Efe

Sobre las convocatorias, en las que nunca nadie queda completamente satisfecho con los jugadores seleccionados, explicó: "En estos 4 años, nunca escuché a nadie estar conforme con todos los convocados. Eso va a pasar siempre. Alex (Domínguez) es un amigo; no le tocó estar, pero seguramente va a trabajar para seguir siendo una opción

Pide respeto para el goleador histórico

Ecuador vs. Perú: el gol con el que Enner Valencia abrió el marcador | VIDEO Leer más

La mejor parte fue para su amigo Enner Valencia, quien hizo el gol ante Perú: "Para nosotros, Enner, junto con Moi (Caicedo), es uno de los capitanes. Es el referente, el goleador histórico. Entendemos las críticas. Siempre y cuando estén dentro de lo deportivo, pueden ser lógicas".

Lea además: Ecuador vs. Perú: La felicidad de Valencia y Beccacece

Además, piensa esto sobre Enner: "Estaría bueno que la gente lo conozca un poco más para que sepan lo que la selección representa para él. También la cantidad de cosas que él hace dentro de la selección, aparte de jugar.

Muchas cosas que no se sabe

Además dijo unos secretos: "No sé si vieron en las redes que estuvimos con una fundación de chicos contra el cáncer, que también fue idea de él, y los invitamos a la Casa de la Selección. Uno, cuando representa al país, no es solamente cuando entra a la cancha; somos todo el día jugadores de la selección. Y eso es un ejemplo de lo que hace Enner".

Sobre el gol que le dio a Ecuador los 11 puntos en la tabla, dijo que Enner se lo merecía y destacó los aplausos que recibió cuando salió de la cancha.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!