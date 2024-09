Enner Valencia y una fortaleza mental inquebrantable

El goleador histórico de Ecuador no usa redes sociales y vuelve superar fuertes críticas para ser clave en la Tricolor

Enner Valencia ha sido uno de los jugadores más criticados de la Tricolor. El delantero de 34 años, que lleva más de dos décadas siendo parte de la selección, de la que es su goleador histórico (42 tantos), ha demostrado que sabe recuperarse de los momentos de duras críticas.

Y así lo demostró en la victoria por 1-0 ante Perú, el martes 10 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde el técnico Sebastián Beccacece le ratificó la confianza al mantenerlo como titular, y con un cabezazo dio el triunfo a la Tri.

Superman nuevamente hizo que las pifias en los estadios y duros comentarios en redes sociales, se conviertan en halagos por su salvadora conquista. Para el psicólogo deportivo Guillermo Estévez, esta fue una muestra más de la fortaleza mental que ha ganado Valencia.

“Ser resiliente es una característica positiva de Enner, quien supo soportar las críticas y filtrar los comentarios. Eso refleja la fortaleza mental que ahora tiene y que fue creciendo con las adversidades”, señaló el especialista.

Agregó que también es una muestra de madurez de un futbolista que llegó a las diez anotaciones en sus participaciones en las eliminatorias y que se unió a Agustín Delgado (16), Felipe Caicedo (15) y Édison Méndez (11), como los jugadores con una decena o más de goles en esta competición. El gol, además, le permitió terminar con una larga sequía en partidos oficiales con la Tri. Su último tanto fue el 25 de noviembre de 2022, en el empate 1-1 ante Países Bajos en el Mundial Qatar 2022.

Superman confesó que “el delantero vive del gol y cuando no se marca uno se va frustrado. El profe (Beccacece) y mis compañeros siempre me dieron confianza y por eso tras marcar el gol solo quería agradecerles por el apoyo”.

AISLADO DE LAS CRÍTICAS

Enner Valencia comandó el ataque de Ecuador ante Perú. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Al consultarle a Enner sobre las fuertes críticas que había recibido, detalló que “hace rato no uso redes sociales, prefiero no enterarme lo que la gente dice. Me dedico a dar la mejor en beneficio de la selección”.

Para Estévez, esta decisión ha sido la mejor para Valencia. “Ha demostrado que es un futbolista que sabe autocontrolarse, pocas veces lo hemos visto flaquear, no es una persona que se pone de tú a tú para responder a las críticas”.

Enfatizó que eso también demuestra que tiene un círculo íntimo muy fuerte, que pese a también sentirse afectado cuando al goleador no le va bien, es su gran apoyo para reponerse de los golpes emocionales que ha tenido con la Tri.

El especialista también indicó que la decisión del DT Beccacece de dar la capitanía a Moisés Caicedo, en lugar de Valencia para el encuentro ante Perú, “fue positivo. Le ayudó a quitarse la presión que de por sí ya tenía con todos los comentarios de hinchas antes del partido que ya lo retiraban y ahora lo tienen como el mejor jugador”.

